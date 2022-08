Skibitsky: "Rusia poate continua acest ritm al operaţiunilor ofensive cel puţin până în aprilie 2023" | "Putin face recrutări în închisori"

Adjunctul serviciului ucrainean de informaţii militare declară că ruşii au suferit pierderi umane şi materiale importante şi nu dispun de suficient armament modern pentru un război la scară mare în această perioadă.

Generalul afirmă că aproape 15 milioane de ucraineni au fost forţaţi să fugă de război, refugiind-se în alte zone ale ţării şi în Europa, jumătate de milion fiind copii.

Vadim Skibitsky mai spune că Federaţia Rusă are acum aproape 4.000 de membri ai grupului Wagner pe teritoriul Ucrainei, implicaţi în operaţiunile ofensive din zona Donbas. De asemenea, există informaţii despre activităţile de recrutare ale grupului Wagner pentru a participa la război în ţările unde ruşii au baze militare, dar şi în ţări din Orientul Mijlociu, cum ar fi Libia şi Siria.

Principalele declaraţii ale şefului adjunct al serviciului ucrainean de informaţii militare, Vadim Skibitsky, sâmbătă seara, la emisiunea InSecuritate de la Aleph News:

Vadim Skibitsky: Conform planurilor ruşilor de la începutul războiului, au încercat să ocupe tot teritoriul Ucrainei în două sau trei săptămâni. Dar, de fapt, azi vedem că după cinci luni de război, Federaţia Rusă nu poate cuceri întreg teritoriul din Luhansk şi Doneţk. E unul dintre scopurile lor. Dar, conform estimărilor serviciilor de informaţii militare din Ucraina, Rusia poate continua acest ritm al operaţiunilor ofensive cel puţin până în aprilie anul viitor. La capacitatea, capabilităţile şi resursele pe care Federaţia Rusă le are azi, fără mobilizări adiţionale fără recrutări, fără mobilizare generală, nu doar în zona militară, dar şi în cea economică. De aceea, conform estimărilor noastre, Rusia va continua războiul şi operaţiunile în teritoriul nostru.

Vadim Skibitsky: Am remarcat o nouă abordare a Federaţiei Ruse în ceea ce priveşte mutările de trupe. Structurile de apărare ale Ucrainei au observat o situaţie cu cel puţin trei abordări în ceea ce priveşte mobilizarea. Primul este procesul simplu de mobilizare care este făcut pe tot teritoriul Federaţiei Ruse. Apoi, am observat recrutarea unor oameni din închisori. E un mod nou de a reface unităţile Federaţiei Ruse. Şi, desigur, crearea de aşa-zise grupuri tactice de batalioane mixte, din diverse unităţi aparţinând unui district al Federaţiei Ruse. De aceea, capabilităţile acestor grupuri tactice de batalioane nu sunt la fel de bune ca la începutul războiului.

Vadim Skibitsky: De exemplu, în timpul exerciţiului militar Caucaz am observat pregătiri şi crearea de grupuri de forte ale Federaţiei Ruse în peninsula Crimeea. De aceea n-am fost surprinşi că unele forţe armate din districtul militar sudic au intrat pe teritoriul nostru din peninsula Crimeea. Am ştiut şi am prevăzut aceste activităţi ale Federaţiei Ruse. De aceea, cu fiecare exerciţiu strategic al Federaţiei Ruse indiferent de zona în care s-a desfăşurat, Rusia a încercat să pregătească trupele pentru acţiuni militare, pentru conflict militar. Desigur, conform estimărilor noastre, nu doar pentru conflict militar cu Ucraina, ci pentru un conflict militar cu ţările NATO.

Vadim Skibitsky: Am studiat pierderile ruşilor. Putem vorbi, în primul rând, despre pierderile forţelor armate ruse şi primele două batalioane ale Armatei a Opta din districtul militar sudic. Federaţia Rusă... Ştim că primele două batalioane au venit pe teritoriul nostru în 2015. Şi au fost formate sub controlul districtului militar sudic. Puse laolaltă, aceste pierderi se ridică la 40.000 de soldaţi din forţele de ocupaţie ruseşti care sunt morţi. În ceea ce priveşte răniţii, numărul e de două sau trei ori mai mare. De aceea, noi estimăm numărul la 100.000 de membri ai forţelor armate ruse răniţi. Sunt alte pierderi ale Federaţiei Ruse.

Vadim Skibitsky: Conform estimărilor noastre, Federaţia Rusă are acum aproape 4.000 de membri ai grupului Wagner pe teritoriul Ucrainei, implicaţi pe principala direcţie a operaţiunilor offensive din zona Donbas. Trebuie să recunosc că este prima oară când am văzut grupul Wagner şi alte armate private din Federaţia Rusă, de la începutul acestui război, din 2014 şi 2015. Înainte, Federaţia Rusă trimisese aceste grupuri în Siria. Iar azi, unul dintre elementele forţelor armate ruse din Ucraina este format din grupuri paramilitare şi companii private, dar aflate sub controlul forţelor armate ruse. Au echipament şi muniţie de la forţele armate ruse.

Vadim Skibitsky: Avem informaţii confirmate privind activităţile de recrutare ale grupului Wagner, nu doar în Federaţia Rusă. De exemplu, în Belarus, în Kârgâzstan, în Tadjikistan sau în Armenia, unde Federaţia Rusă are baze militare. Ştim că au fost deschise peste zece centre de recrutare pe teritoriul Federaţiei Ruse, în oraşe mari, cum ar fi Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg şi altele. Şi, desigur, pe teritoriile fostelor republici sovietice, mai ales în Belarus, în Kârgâzstan şi în Tadjikistan şi au încercat asemenea abordări în Kazahstan şi în Uzbekistan. Şi ştim despre acţiuni de recrutare din ţările din Orientul Mijlociu, cum ar fi Libia şi Siria, pentru a participa la război.

Vadim Skibitsky: Multe ţări, mai ales cele din NATO ştiau despre aşa-zisul armament nou şi modern al Federaţiei Ruse, pe care Rusia l-a prezentat la parade. Dar ce vedem de fapt? Nu vedem echipament nou. Nu vedem sisteme de artilerie noi pe teritoriul nostru. Doar echipament din era sovietică modernizat. De exemplu, tancuri şi sisteme de artilerie. Am văzut doar sisteme de rachete de croazieră noi. În primul rând, sancţiunile economice împotriva Rusiei. Apoi e vorba de poziţia nu tocmai bună, dacă nu chiar proastă a industriei de armament ruseşti.

Vadim Skibitsky: După estimările noastre, Federaţia Rusă nu are suficient armament modern pentru un război la scară mare în această perioadă. Din nefericire, milioane de ucraineni au fost forţaţi să fugă de război. Probabil şase milioane de ucraineni sunt refugiaţi în Europa, 6,3 milioane sunt refugiaţi intern şi aproximativ două milioane de oameni deportaţi în Rusia, dintre care jumătate de milion sunt copii. Încearcă să-şi găsească o viaţă mai bună şi să-şi salveze vieţile în faţa rachetelor ruseşti.

Vadim Skibitsky: Conform estimărilor noastre, Federaţia Rusă a folosit tot armamentul, în special rachete ghidate, împotriva noastră. De exemplu, conform estimărilor, Federaţia Rusă are probleme cu sistemele Iskander. Nu mai are nici foarte multe sisteme Kalibr. Dar am observat folosirea unor sisteme din era sovietică, de exemplu, rachetele de croazieră Kh-22. Apoi se folosesc de rachetele anti-navă, de exemplu Onyx, împotriva ţintelor terestre. Aşa abordează Rusia atacul. Am observat folosirea tuturor felurilor de sisteme de artilerie din era sovietică. Iar Rusia are suficient arsenal pentru aceste sisteme pe tot teritoriul Federaţiei Ruse.

Vadim Skibitsky: Am remarcat prezenţa sporită a unităţilor Rossgvardia în zone, pentru controlul şi susţinerea avanposturilor Federaţiei Ruse în teritoriile ocupate. În ceea ce priveşte aşa-zişii lideri şi alte persoane din Federaţia Rusă care vin în aceste teritorii şi încep procesul unei aşa-zise integrări a teritoriilor în Federaţia Rusă în sfera politică, în cea economică, în sfera socială, desigur. Şi, din nefericire, există câţiva colaboratori care susţin prezenţa Rusiei în aceste teritorii. Dar în acest moment, asistăm la rezistenţa populaţiei în teritoriile ocupate. În primul rând, conform legii noastre, există o lege specială în ce priveşte rezistenţa şi partizanii care pot... pot lupta în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Şi, desigur, avem şi comandouri speciale, unităţi speciale care pot controla, susţine şi coordona aceste activităţi de rezistenţăîn teritoriile ocupate din Ucraina.