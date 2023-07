Rusia a spulberat o școală și un bloc de locuințe din orașul natal al lui Volodimir Zelenski | Rușii acuză Ucraina că a bombardat un autobuz în Donețk

Relatări venite la scurt timp după atacul de luni arată că s-ar afla oameni prinși sub dărâmăturile a două clădiri.

Este vorba despre un imobil cu patru etaje care găzduia o școală și despre un bloc de locuințe unde au fost distruse apartamente situate începând cu etajul patru până la etajul nouă, după cum a declarat ministrul ucrainean de Interne, Igor Klimenko, citat de CNN.

Fotografii de la locul atacului au fost publicate de serviciile de urgență ucrainene.

Ar fi vorba despre cinci până la șapte persoane blocate între ruine, astfel că este posibil ca numărul deceselor să crească în orele următoare, relatează The Guardian, care citează Ministerul de Interne de la Kiev

Președintele Volodimir Zelenski a postat, la rândul său, pe rețelele de socializare, o înregistrare video de la locul atacului.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B