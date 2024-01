Rusia, primul suspect după ce semnalul GPS a picat pe o parte importantă din teritoriul NATO | "Au testat mijloacele de război electronic în Kaliningrad"

EW reprezintă abrevierea sintagmei Electronic Warfare (mijloace de război electronic, n.r.)

Perturbările GPS au fost semnalate, de marți, în Polonia.

Portalul de știri polonez Radio Zet a relatat că în nordul și centrul țării, semnalul GPS a fost, din nou, bruiat, fiind afectată inclusiv capitala Varșovia. Sursa citată a mai precizat că fenomenul este investigat și de agenția suedeză de informații militare.

Alte publicații poloneze au relatat, de asemenea, despre perturbări. O hartă a interferențelor a fost publicată de site-ul gpsjam.org.

Harta a dezvăluit amploarea problemelor GPS într-o mare parte a Poloniei, cu un nivel ridicat de interferențe radioelectronice în zona exclavei Kaliningrad, vecină țării.

"Rușii au testat EW în Kaliningrad, așa că aproape jumătate din Polonia și coridorul Suwalki au rămas fără GPS”, a postat pe rețeaua X Jürgen Nauditt, directorul unei organizații dedicate contracarării propagandei ruse.

