Aproape 100 de tone de aur din rezervele Rusiei au ajuns pe piața din Hong Kong. „Principalul cumpărător e China”

„Rusia are un deficit bugetar serios din cauza războiului din Ucraina și vrea să injecteze mai multe fonduri în sectorul apărării”, a spus un expert în metale prețioase. Foto: Getty Images

Rusia și Kazahstan își vând o parte din aurul aflat în rezervele băncilor lor centrale, în vreme ce țări precum China sau Polonia cumpără tot mai mult aur de pe piața internațională. În perioada ianuarie-iulie 2026, în jur de 100 de tone de aur rusesc au ajuns pe piața din Hong Kong. Euronews arată că principalul cumpărător de aur rusesc este, în acest moment, Beijingul.

Banca centrală a Rusiei a vândut, pentru a zecea lună consecutiv, aur din rezervele sale, pentru acoperirea deficitului bugetar, care a ajuns să fie de două ori mai mare decât prognozele inițiale. Rezerva de aur a Rusiei a scăzut cu aproximativ 6,2 tone - și a ajuns la cea mai scăzută valoare din ultimii 8 ani. Este, de asemenea, cea mai accelerată vânzare de aur înregistrată în Rusia, din 1998.

Din decembrie 2025 și până în prezent, rezerva de aur a Rusiei a scăzut cu aproape 62 de tone. Rezerva de aur a băncii naționale ruse a ajuns la circa 2.264 de tone.

O singură dată în istoria sa modernă Rusia a vândut aur într-un ritm similar, când, în 1998, a vândut 118 tone din rezervele sale în doar trei luni.

„Rusia are un deficit bugetar serios din cauza războiului din Ucraina și vrea să injecteze mai multe fonduri în sectorul apărării”, a spus Adam Stroniawski, director general al dealerului polonez de metale prețioase Mennica Skarbowa

Expertul a precizat pentru Euronews că Rusia vinde aur în afara pieței de lingouri de la Londra și a precizat că „vânzarea rezervelor are loc (pe piața de) la Hong Kong, iar principalul cumpărător este banca centrală a Chinei”.

Stroniawski concluzionează că impactul acestor tranzacții asupra prețului global al aurului va fi, totuși, neglijabil.

Potrivit datelor comerciale din Hong Kong, între ianuarie și iulie aproximativ 100 de tone de aur rusesc au ajuns pe piața din Hong Kong – aproape de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Expertul polonez nu a exclus ca Rusia să revină în grupul țărilor care cumpără aur și să își refacă rezervele, la fel cum a făcut după vânzarea din 1998.

Totodată, cu câteva zile înainte ca banca centrală rusă să își publice datele, investitorii au aflat că și Kazahstanul plănuiește să vândă o parte din rezervele sale de aur. Kazahstanul a fost printre cei mai mari cumpărători de aur din lume, în primele opt luni ale anului 2026. Acum, autoritățile de la Astana au anunțat că până la sfârșitul anului intenționează să își reducă rezervele de aur.

„Kazahstanul cumpără aur de mult timp, așa că acum îl va vinde cu un profit semnificativ”, a precizat Stroniawksi.

De asemenea, Banca Națională a Poloniei cumpără activ aur de câțiva ani, iar rezervele actuale ale Poloniei se apropie deja de ținta de 700 de tone. Potrivit expertului, asta nu înseamnă neapărat sfârșitul achizițiilor de aur de către banca centrală de la Varșovia. El spune că rezervele mari de aur îmbunătățesc situația de credit a țării și ajută la stabilizarea monedei.

„În prezent, Polonia se clasează pe locul 10 în lume, în privința rezervei sale de aur. În opinia mea, atingerea a 700 de tone va fi doar o etapă. Nu înseamnă sfârșitul achizițiilor sau începutul unei vânzări masive,” a spus Stroniawski.

Prețul aurului a crescut cu 25,5% în 2024 și cu 67,4% în 2025, în termeni de dolari americani, conform Consiliului Mondial al Aurului. În același timp, prețul a scăzut cu 4,4% în primele nouă luni din 2026.

Stroniawski consideră că actualele corecții ale prețului aurului nu schimbă trendul său ascendent pe termen lung. El crede că achizițiile efectuare de băncile centrale și de investitorii care tratează aurul ca un refugiu sigur și ca un activ de rezervă vor susține creșterea prețurilor. „Când vine vorba de aur, nu aș presupune că va fi vreodată mai ieftin. Totuși, cumpărarea lui aduce profituri sigure doar pe termen lung”, a spus Adam Stroianowski.