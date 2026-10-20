Rusia își vinde rezervele de aur în cel mai rapid ritm din 1998, pentru a finanța războiul din Ucraina: 62 de tone vândute în 10 luni

Vânzarea de aur, care a început la sfârșitul anului trecut, a făcut din Banca Centrală a Rusiei cel mai mare vânzător de aur dintre toate băncile centrale din lume. Foto: Getty Images

Banca centrală a Rusiei a vândut, pentru a zecea lună consecutiv, aur din rezervele sale, pentru acoperirea deficitului bugetar, care a ajuns să fie de două ori mai mare decât prognozele inițiale. Rezerva de aur a Rusiei a scăzut cu aproximativ 6,2 tone - și a ajuns la cea mai scăzută valoare din ultimii 8 ani. Este, de asemenea, cea mai accelerată vânzare de aur înregistrată în Rusia, din 1998 și până în prezent, informează The Moscow Times.

Deficitul bugetar al Rusiei, alimentat de cheltuielile pe războiul din Ucraina, a ajuns la 7,3 trilioane de ruble - aproximativ 78,7 miliarde de euro.

Rezerva de aur a băncii naționale ruse a ajuns la circa 2.264 de tone.

Din decembrie 2025 și până în prezent, rezerva de aur a Rusiei a scăzut cu aproape 62 de tone.

Conform statisticilor Fondului Monetar Internațional, o singură dată în istoria modernă, Rusia și-a vândut rezervele de aur într-un ritm mai rapid: în 1998, pe fondul amenințării intrării în incapacitate de plată, a unei crize valutare și a prăbușirii obligațiunilor guvernamentale: atunci, Banca Centrală de la Moscova a vândut 3,8 milioane de uncii troy de aur (118 tone) în decurs de trei luni. Totuși, până la sfârșitul anului 1989, unele lingouri au fost răscumpărate.

Vânzarea de aur, care a început la sfârșitul anului trecut, a făcut din Banca Centrală a Rusiei cel mai mare vânzător de aur dintre toate băncile centrale din lume.

„Ministerul rus al Finanțelor folosește rezervele acumulate (inclusiv în aur) pentru a acoperi deficitul bugetar, în lipsa altor venituri. Deoarece veniturile din petrol și gaze au scăzut în 2026, acest lucru a dus la o creștere a vânzărilor activelor National Wealth Fund (NWF), inclusiv aurul”, a explicat analistul Finam, Alexander Potavin.

În plus, Banca Centrală poate acoperi lipsa lichidității valutare prin vânzarea aurului, iar prețurile ridicate ale aurului la nivel mondial au favorizat probabil decizia Moscovei de a-și intensifica vânzările de aur, a adăugat Potavin.

În plus, guvernul rus a vândut aur inclusiv din rezerva de aur a acestui Fondul Național de Bunăstare al Ministerului de Finanțe- pentru al treilea an consecutiv, pentru acoperirea cheltuielile bugetare și finanțarea războiului din Ucraina și a băncilor de stat. Astfel, în perioada 2022-2025, rezerva de aur din acest fond a scăzut cu 71%, conform datelor publicate de Ministerul rus de Finanțe.