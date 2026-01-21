Rusia a vândut aproape trei sferturi din aurul Rezervei Naționale pentru a putea susține economia și a finanța războiul din Ucraina

Muncitor rus la o fabrică din Rusia unde sunt turnate lingouri de aur cu o puritate de 99,99%. Foto: Profimedia Images

Guvernul rus a vândut aur din Rezerva sa Națională - Fondul Național de Bunăstare al Ministerului de Finanțe - pentru al treilea an consecutiv, pentru acoperirea cheltuielile bugetare și finanțarea războiului din Ucraina și a băncilor de stat, informează The Moscow Times. Astfel, în perioada 2022-2025, rezerva de aur din acest fond a scăzut cu 71%, conform datelor publicate de Ministerul rus de Finanțe.

La 1 ianuarie 2026, 160,2 tone de aur se mai aflau în acest în fond în conturi nealocate la Banca Centrală, comparativ cu 554,9 tone în mai 2022.

Ministerul rus al Finanțelor a vândut aur de aproape în fiecare lună – 8,2 tone în ianuarie, 4,4 tone în februarie, 6,4 tone în martie, 29 de tone în aprilie-mai, 72,4 tone în iunie. În luna iulie au fost vândute 32,8 tone, alte 6 tone în august-septembrie și 12,8 tone în decembrie.

Volumul total al activelor lichide ale fondului rus a ajuns la începutul lunii ianuarie 2026 la 4,1 trilioane de ruble, echivalentul a circa 45 de miliarde de euro.

Anul trecut, pentru prima dată de la începutul războiului, rezervele guvernului rus au crescut ușor - cu 350 de miliarde de ruble, dar în raport cu nivelurile dinainte de război au scăzut cu aproape 60%, adică 5,6 trilioane de ruble.

Ca urmare a sancțiunilor impuse de administrația Donald Trump asupra Federației Ruse, prețul mediu al petrolului rusesc a scăzut la 39 de dolari în loc de 59 de dolari bugetați, forțând autoritățile să apeleze din nou la banii din fondul Ministerului Finanțelor.

Astfel, conform Moscow Times, între 16 ianuarie și 5 februarie, pentru a compensa deficitul veniturilor din petrol și gaze, Ministerul Finanțelor a vândut valută și aur în valoare de 12,8 miliarde de ruble pe zi.

În cazul în care prețurile la petrolul și cursul de schimb al rublei rămân la nivelurile actuale, 2,5 trilioane de ruble vor fi retrase din fondul Ministerului Finanțelor până la sfârșitul anului – adică 60% din fondurile rămase, estimează analiștii consultați de publicația rusă.

Presiunea asupra veniturilor bugetare este exercitată de reducerea exporturilor de petrol și de reducerea cererii pentru hidrocarburi rusești din cauza sancțiunilor, a declarat Natalia Milchakova, analist de top la Freedom Finance. „Dacă prețurile petrolului continuă să scadă, este posibil ca statul să continue să crească taxele asupra populației și firmelor”, a avertizat experta financiară pentru Moscow Times.