Antena 3 CNN Externe Rușii au atacat din nou, cu rachete, un pod strategic din Kiev, care asigură transportul trupelor ucrainene peste Nipru, spre Donbas

Rușii au atacat din nou, cu rachete, un pod strategic din Kiev, care asigură transportul trupelor ucrainene peste Nipru, spre Donbas

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 08:26 27 Oct 2026 Modificat la 08:43 27 Oct 2026
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pod Kiev
Podul Sudic din Kiev a fost supus în mod repetat atacurilor rusești. Ultimul astfel de atac a avut loc pe 22 octombrie. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Un pod din sudul Kievului, o axă importantă de transport, a fost lovit într-un atac rusesc, a indicat marţi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP, informează Agerpres. Armata rusă a atacat Kievul cu cel puțin 10 rachete balistice, noaptea zilei de 26 octombrie spre 27 octombrie, informează The Moscow Times.

„Un atac a lovit podul Pivdenîi (Sudic - n.r.). Infrastructura metroului, care circulă pe acest pod, a fost, de asemenea avariată”, a declarat primarul Kievului, într-o postare publicată pe Telegram.

În urma bombardamentelor cu rachete balistice rusești, o persoană a fost ucisă și alte 10 au fost rănite. Majoritatea victimelor sunt studenți ai unui cămin din districtul Desnianskîi.

Printre țintele atacului rus s-a numărat din nou unul dintre podurile cheie peste Nipru la Kiev.

Traficul pe pod a fost complet oprit, iar funcționarea metroului a fost, de asemenea, limitată.

Podul Sudic din Kiev a fost supus în mod repetat atacurilor rusești. Ultimul astfel de atac a avut loc pe 22 octombrie.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat atacurile asupra podului, explicând că trecerea din Kiev ar asigura „transferul trupelor și a proviziilor logistice de marfă militară în interesul grupurilor Forțelor Armate ale Ucrainei în Donbas”.

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Etichete: Rusia Kiev Ucraina pod Război Ucraina atac rachete

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