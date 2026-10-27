Rușii au atacat din nou, cu rachete, un pod strategic din Kiev, care asigură transportul trupelor ucrainene peste Nipru, spre Donbas

<1 minut de citit Publicat la 08:26 27 Oct 2026 Modificat la 08:43 27 Oct 2026

Podul Sudic din Kiev a fost supus în mod repetat atacurilor rusești. Ultimul astfel de atac a avut loc pe 22 octombrie. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Un pod din sudul Kievului, o axă importantă de transport, a fost lovit într-un atac rusesc, a indicat marţi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP, informează Agerpres. Armata rusă a atacat Kievul cu cel puțin 10 rachete balistice, noaptea zilei de 26 octombrie spre 27 octombrie, informează The Moscow Times.

„Un atac a lovit podul Pivdenîi (Sudic - n.r.). Infrastructura metroului, care circulă pe acest pod, a fost, de asemenea avariată”, a declarat primarul Kievului, într-o postare publicată pe Telegram.

În urma bombardamentelor cu rachete balistice rusești, o persoană a fost ucisă și alte 10 au fost rănite. Majoritatea victimelor sunt studenți ai unui cămin din districtul Desnianskîi.

Printre țintele atacului rus s-a numărat din nou unul dintre podurile cheie peste Nipru la Kiev.

Traficul pe pod a fost complet oprit, iar funcționarea metroului a fost, de asemenea, limitată.

Podul Sudic din Kiev a fost supus în mod repetat atacurilor rusești. Ultimul astfel de atac a avut loc pe 22 octombrie.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat atacurile asupra podului, explicând că trecerea din Kiev ar asigura „transferul trupelor și a proviziilor logistice de marfă militară în interesul grupurilor Forțelor Armate ale Ucrainei în Donbas”.