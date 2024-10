Rușii au lovit Harkov cu o bombă FAB-500 și au distrus primul zgârie-nori construit în Uniunea Sovietică. Patru oameni au murit

Patru persoane au fost ucise marţi dimineaţa într-un atac aerian la Harkov, a declarat primarul acestui oraş, Igor Terekhov, scrie Kyiv Independent. O bombă FAB-500 a distrus o clădire monument, protejată UNESCO, care a fost primul zgârie-nori construit în Uniunea Sovietică. De asemenea, șase persoane au fost rănite după un atac cu drone al rușilor asupra Kievului.

"La ora 02:51 (00:51 GMT), Harkov a fost ţinta unui atac aerian" care a lovit districtul Osnovianskyi, "probabil prin intermediul unei bombe", a scris Igor Terekhov pe reţeaua socială Telegram.

"Două case au fost distruse, iar alte 20 de locuinţe" au suferit pagube de o gravitate diferită, a precizat edilul, adăugând că salvatorii caută alte posibile victime.

Bombardament în Harkov. FOTO: Telegram

De asemenea, rușii au lovit cu o bombă FAB-500 clădirea Derzhprom (Clădirea Industriei de Stat), care este protejată UNESCO din 2022, a transmis guvernatorul regional Oleh Syniehubov. Situată în Piața Libertății din Harkov, clădirea Derzhprom este importantă din punct de vedere istoric pentru stilul său arhitectural și pentru că a fost primul zgârie-nori construit în Uniunea Sovietică.

A Russian air strike severely damaged the Derzhprom in Kharkiv, one of the world's most famous constructivist buildings under provisional enhanced UNESCO protection.



In Kryvyi Rih, a Russian missile struck a residential building, causing a fire. Many other Ukrainian cities and…