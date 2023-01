A murit Russell Banks, unul dintre cei mai importanți scriitori americani

Russell Banks, unul dintre cei mai importanți scriitori americani, a murit la vârsta de 82 de ani.

Sursa foto: Facebook

Russell Banks, autorul cărților „Deriva continentelor” și „Spintecătorul de nori” a murit liniștit în locuința sa din nordul statului New York, din cauza unui cancer.

Romancierul american Russell Banks, o figură marcantă a literaturii contemporane, cunoscut pentru portretele sale despre clasa muncitoare, a murit sâmbătă, la vârsta de 82 de ani, din cauza unui cancer, notează AFP.

Autorul cărților „Deriva continentelor” și „Spintecătorul de nori” a încetat din viață liniștit, în casa sa din nordul statului New York, a anunțat duminică scriitoarea Joyce Carol Oates: „Opera sa a fost excepțională”.

Romancier, povestitor și poet, lui Russell Banks i-a plăcut să povestească situația dificilă a clasei muncitoare prin intermediul unor personaje care se luptă cu sărăcia, dependența, problemele de clasă și rasiale.

Două dintre operele sale au fost transformate în filme aclamate de critici.

De asemenea, a câștigat numeroase premii de literatură, printre care Guggenheim Fellowship, National Endowment for the Arts Creative Writing Fellowships, Ingram Merrill Award, The St. Lawrence Award for Short Fiction, O. Henry and Best American Short Story Award, The John Dos Passos Award, Literature Award from the American Academy of Arts and Letters.