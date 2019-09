S-a dus la circ și a postat o filmare cu spectacolul pe contul de Facebook. La scurt timp mama ei a văzut videoclipul, iar ce s-a întâmplat apoi e ireal. Și-a găsit fata moartă pe pat

foto: Pexels.com

O tânără din Marea Britanie a suferit o insuficiență cardiacă și a murit la scurt timp după ce ce mama sa i-a trimis din greșeală sute de emoticoane cu fețe furioase la o postare pe Facebook.

După ce fusese la circ, Shabina Miah a postat o filmare pe contul de Facebook. Mama sa a văzut postarea și a încercat să-i de-a like, dar o eroare a telefonului a făcut să trimită un emoticon cu fața furioasă și mai mult, l-a multiplicat de sute de ori, scrie Daily Mail.

„În sâmbătă seara, ea a ieșit la un concert și a două zi s-a dus la circ. Eram pe iPad când am văzut că a postat pe Facebook un videoclip de la circ și am încercat să-i dau „like”, dar a apărut un chip furios. Am apăsat din nou pentru a schimba, dar am văzut că au apărut sute de fețe furioase. Ea a interpretat totul greșit și m-a blocat”, a povestit Angel.

După aceea, tânăra a refuzat să-i răspundă la telefon mamei sale când aceasta a sunat-o pentru a-i explica.