S-a măritat fără să știe că este ziua propriei nunți. „Nu am realizat nimic până am intrat în cameră și am văzut-o pe prietena mea”

O femeie din Marea Britanie a avut surpriza vieții când a ajuns la ceremonia de reînnoire a jurămintelor celei mai bune prietene pentru a afla că de fapt era ziua propriei nunți.

Lesley Reid, în vârstă de 35 de ani, nu i-a venit să creadă când a aflat că partenerul ei, cu care se afla într-o relație de 17 ani, Chris Morgan, a organizat totul pentru ea. Cuplul s-a întâlnit în anul 2000 și s-au logodit după patru ani, însă Chris nu era genul de bărbat care să se căsătorească.

Toți invitații la nuntă au ținut toul secret, iar fiul cuplului, Bailey Morgan, în vârstă de 13 ani, nu a știut absolut nimic.

„Sunt doar patru cuvinte – te măriți cu mine? – dar a fost atât de dificil să le spun. Până la urmă am reușit, iar răspunsul ei a venit imediat. Știam că va spune da”, a continuat Chris.

„Nu am realizat nimic până am intrat în cameră și am văzut-o pe prietena mea Tina în rochie normală și pe Chris așteptându-mă. Atunci mi-am dat seama că aceasta este ziua mea”, a completat Lesley.

Femeia susține că nu ar schimba nimic la ziua nunții lor ceea ce demonstrează faptul că soțul ei știe „totul despre mine”, potrivit nypost.com.