Satul înghițit de ape în urmă cu peste 80 de ani a reapărut. Oamenii sunt avertizați să nu se apropie de ruine

Seceta severă din Marea Britanie a scos la iveală un sat scufundat în urmă cu mai bine de 80 de ani. Sursa foto: Getty Images

Nivelul scăzut al apei dintr-un lac de acumulare din Derbyshire, Marea Britanie, a scos la iveală o fostă așezare care a fost inundată în anii '40. Satul Derwent a făcut loc lacului de acumulare Ladybower, construit între anii 1935 și 1943, notează BBC.

Datele indică faptul că nivelul apei în lacul de acumulare se situează la puțin sub 32% din capacitate, în urma unei perioade prelungite de secetă pe timpul verii, care a dus la declararea secetei în regiunea East Midlands, încă din luna august.

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Compania Severn Trent Water a îndemnat persoanele care vizitează zona să rămână pe poteci, întrucât albia expusă a lacului de acumulare este „extrem de noroioasă și nesigură pentru a merge pe ea”.

Clădiri istorice, biserici și case din piatră din Derwent și Ashopton au fost pierdute în momentul în care valea Derwent a fost inundată. Planul, care a întâmpinat o opoziție puternică din partea localnicilor, viza alimentarea cu apă a orașelor în plină expansiune Derby, Sheffield, Nottingham și Leicester.

82% din teritoriul Angliei, încă afectat de secetă

Cele mai recente date furnizate de Agenția de Mediu (Environment Agency) indică faptul că majoritatea regiunilor din Anglia se confruntă cu secetă, în urma unei veri cu temperaturi record și a celei mai secetoase perioade aprilie-septembrie din ultimul secol.

În ansamblu, aproximativ 82% din teritoriul Angliei este încă afectat de secetă, 18 grupuri de rezervoare de apă sunt pline în proporție de mai puțin de jumătate, iar restricțiile temporare privind consumul de apă rămân în vigoare în regiuni întinse; este nevoie de precipitații însemnate în timpul toamnei și iernii pentru a reface rezervele de apă subterană și stocurile din rezervoare, care au scăzut drastic.

Doug Clarke, responsabilul pentru resursele de apă în cadrul Severn Trent, a declarat:

„Am avut parte de șase luni cu precipitații sub medie și temperaturi peste medie, astfel că va fi nevoie de timp pentru ca nivelul apei din rezervoare să își revină. Totuși, la nivelul întregii noastre regiuni, avem în prezent o cantitate mai mare stocată comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Rezervoarele constituie aproximativ o treime din rezervele noastre de apă, restul provenind din râuri și din surse subterane, iar echipele noastre continuă să lucreze non-stop pentru a trata o cantitate mai mare de apă și pentru a remedia scurgerile într-un ritm record.

Totodată, le solicităm clienților să continue să utilizeze apa cu discernământ pe tot parcursul anului, pentru a ne asigura că există întotdeauna o cantitate suficientă pentru toată lumea".