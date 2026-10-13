Seceta a scos la iveală sate vechi de 4.000 de ani, ascunse sub apele unui lac de acumulare din Anglia

Seceta a scos la iveală sate vechi de 4.000 de ani, ascunse sub apele unui lac de acumulare din Anglia. Sursa colaj foto: Facebook/Discovering Devon, Somerset and beyond/Jim Bray

Seceta din vara acestui an a scos la iveală sate din Epoca Bronzului, care au stat ascunse sub apele unui lac de acumulare din Anglia. Casele circulare descoperite sub lacul de acumulare datează de acum 4.000 de ani, relatează The Independent. "Așezarea de la Metherall cuprinde opt cercuri de colibe – ziduri ale unor construcții care au servit drept locuințe", a transmis Jim Bray, scriitor şi activist, stabilit în Devon.

Vestigiile unor așezări preistorice au fost descoperite în comitatul Devon, din sud-vestul Angliei, după ce canicula din această vară a provocat scăderea nivelului apei din lacul de acumulare Fernworthy. Jim Bray, scriitor, activist şi creator de conţinut, locuieşte în zonă şi a făcut publice mai multe poze cu rămăşiţele unor colibe din piatră din Epoca Bronzului, inclusiv opt construcții circulare care datează de acum patru milenii.

"Aceste două poduri sunt aproape întotdeauna ascunse privirii, fiind scufundate sub apele lacului de acumulare Fernworthy (H12) de pe Dartmoor. Ele devin vizibile doar atunci când nivelul apei scade foarte mult. (...). Așezarea de la Metherall cuprinde opt cercuri de colibe – ziduri ale unor construcții care au servit drept locuințe", a menţionat Jim Bray într-un mesaj postat pe pagina de Facebook denumită "Discovering Devon, Somerset and beyond".

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Fotografiile distribuite pe rețelele sociale arată pietre dispuse în cercuri largi pe solul uscat, după ce nivelul apei a scăzut la 30% din cauza temperaturilor ridicate. Lacul de acumulare Fernworthy se află în Dartmoor, o regiune de podiș situată în sudul comitatului Devon.

Arheologii au descoperit dovezi care atestă că oamenii au locuit în zonă încă din jurul anului 2300 î.Hr., iar în împrejurimi pot fi vizitate numeroase cercuri de piatră și movile funerare.

Se consideră că multe dintre așezări au fost abandonate în jurul anului 1000 î.Hr., însă activitatea umană a continuat, cercetătorii descoperind monede datând din anul 1540.

Înainte ca lacul de acumulare să fie umplut cu apă, arheologii au descoperit unelte din silex (n.r.: rocă silicioasă) și obiecte din ceramică din Epoca Bronzului, precum și artefacte care datează din perioada dinastiei Tudor, când minerii de staniu lucrau în regiune.

Lacul de acumulare Fernworthy a fost construit între 1936 și 1942 în Parcul Național Dartmoor și alimentează cu apă localităților din zona cuprinsă între Torquay și Totnes, precum și orașului Brixham.

Nivelurile apei din lacurile de acumulare din întreaga țară sunt cu aproximativ 20% mai scăzute decât ar fi normal în această perioadă a anului.

Dintre cele 31 de lacuri sau grupuri de lacuri monitorizate de Environment Agency, 12 sunt umplute sub jumătate, iar opt sunt clasificate ca având un nivel excepțional de scăzut.

Și nivelul apelor subterane continuă să scadă. Oficialii citați de The Independent spun că pentru refacerea completă ar fi nevoie de luni de vreme ploioasă susținută.





