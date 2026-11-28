Un sicriu sigilat de plumb, descoperit în Catedrala din Zagreb. Arheologii au găsit și o urnă în care ar fi fost păstrată inima

5 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:12 28 Noi 2026

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor arheologice desfășurate în cadrul lucrărilor de restaurare a Catedralei din Zagreb. Foto: Getty Images

Arheologii care lucrează la Catedrala din Zagreb, Croația, au descoperit un sicriu de plumb sigilat, în care se aflau rămășițele remarcabil de bine conservate ale lui Ivan Zakmardi, un important om de stat croat din secolul al XVII-lea. În interiorul sicriului, cercetătorii au găsit și un vas de fier care ar putea fi o urnă în care a fost păstrată inima defunctului, cunoscut și sub numele de cardiotaf, un recipient funerar special conceput pentru înhumarea inimii separat de restul corpului, potrivit Arkeonews.

Descoperirea, însoțită de dovezi ale unor intervenții chirurgicale post-mortem, pantofi din piele cu catarame de argint, o cruce aurită, obiecte religioase și urme ale unor veșminte funerare elaborate, oferă informații noi despre ritualurile de înmormântare ale aristocrației europene din perioada modernă timpurie.

O capelă funerară dispărută după un cutremur

Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor arheologice desfășurate în cadrul lucrărilor de restaurare a Catedralei din Zagreb, afectată de cutremurul devastator din 2020. Cercetările au început în iulie 2026, în zona contraforturilor sudice ale catedralei, unde arheologii au identificat ruinele Capelei Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta fusese construită la inițiativa lui Ivan Zakmardi, care își alesese locul drept mormânt personal.

Capela, dedicată ulterior Înălțării Sfintei Cruci, a fost grav avariată în timpul cutremurului din Zagreb din 1880 și nu a mai fost reconstruită. Pe 14 septembrie, arheologii au descoperit în pardoseala acesteia un sicriu de plumb, protejat la exterior de o structură din lemn de brad.

Potrivit unui comunicat publicat de Arhidieceza de Zagreb pe 20 noiembrie, directoarea săpăturilor, Ana Azinović Bebek, a declarat că documentele de arhivă, relatările istorice și examinările științifice le-au permis cercetătorilor să identifice rămășițele lui Zakmardi cu o certitudine de 99%.

Un vas de fier și dovezi ale îndepărtării organelor interne

Ivan Zakmardi a murit pe 25 aprilie 1667, în Banská Bystrica, pe teritoriul actualei Slovacii. Pentru că și-a găsit sfârșitul departe de casă, normele sanitare din acea perioadă impuneau pregătirea specială a trupului înainte de transportarea acestuia în Croația.

Vlasta Vyroubal, cercetător principal la Centrul de Antropologie al Academiei Croate de Științe și Arte, a identificat tăieturi la nivelul craniului și sternului, compatibile cu intervenții chirurgicale efectuate după moarte. Îndepărtarea organelor interne avea rolul de a întârzia descompunerea corpului pe durata transportului.

Una dintre cele mai neobișnuite descoperiri a fost un vas de fier așezat între picioarele defunctului. Ana Azinović Bebek consideră că acesta ar fi putut conține inima sau un alt organ intern, conform practicilor funerare din acea perioadă. Deocamdată, cercetătorii nu au putut stabili cu certitudine ce se afla în interiorul recipientului.

Tradiția europeană a înhumării inimii separat de corp

Urnele pentru inimă, cunoscute în literatura arheologică și sub denumirea de cardiotafe, erau recipiente funerare speciale folosite pentru păstrarea și înhumarea inimii separat de restul trupului. Practica a apărut în Evul Mediu și a continuat să fie întâlnită în familiile regale și aristocratice europene până în epoca modernă.

Dincolo de necesitatea practică de a conserva trupul pentru transport, înhumarea separată a inimii putea avea și o semnificație religioasă, dinastică sau sentimentală. Unele persoane cereau ca inima lor să fie depusă în biserici sau mănăstiri de care erau legate în mod special.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple arheologice provine de la o mănăstire dominicană din Rennes, Franța. Un studiu publicat în 2016 în revista PLOS ONE a analizat cinci urne de plumb pentru inimi, descoperite în acest sit. Printre acestea se afla și un recipient care conținea inima soțului Louisei de Quengo, o aristocrată care a murit în 1656, la șapte ani după soțul ei. Inima bărbatului fusese așezată în sicriul femeii, astfel încât cei doi să fie reuniți și după moarte.

Tradiția era întâlnită în special în dinastia Habsburgilor. În Biserica Augustinienilor din Viena se află Cripta Inimilor (Herzgruft), unde au fost depuse inimile a 54 de membri ai familiei imperiale, între 1654 și 1878.

Dacă analizele vor confirma că vasul de fier găsit la Zagreb a adăpostit inima lui Ivan Zakmardi, descoperirea va reprezenta un nou exemplu arheologic al acestei tradiții funerare europene vechi de secole.

Catarame de argint și veșminte funerare elaborate

Obiectele descoperite alături de rămășițele lui Zakmardi reflectă statutul social înalt al acestuia. Restauratorii au recuperat pantofi din piele cu catarame de argint, o cruce funerară din lemn, decorată cu elemente din bronz aurit, mărgele de rozariu din gagat și o medalie religioasă din bronz, pe care sunt reprezentați Iisus Hristos și Fecioara Maria.

Curățarea cataramelor de argint a scos la iveală marcaje care indică puritatea metalului, dar și o ștampilă a atelierului în care au fost realizate. Aceste detalii ar putea ajuta la identificarea locului în care au fost fabricate obiectele.

Cercetătorii au observat și o colorație verzuie neobișnuită pe oasele din partea superioară a corpului. Primele analize ale materialelor textile sugerează că Zakmardi ar fi fost înmormântat în haine realizate din mătase și lână, care aveau în compoziție și fire metalice. Oxidarea acestora ar putea explica petele verzi observate pe oase.

Cercetătorii încearcă să reconstituie chipul nobilului

Analizele antropologice au stabilit că persoana înhumată era un bărbat cu vârsta de peste 65 de ani. Coloana vertebrală prezintă semne de hiperostoză scheletică idiopatică difuză (DISH), o afecțiune caracterizată prin formarea excesivă de țesut osos, care poate limita mobilitatea. Modificările observate la nivelul bazinului și al coloanei vertebrale sugerează că bărbatul avea dificultăți de deplasare în ultimii ani de viață.

Specialiștii au identificat și o leziune la nivelul craniului care seamănă cu cele provocate de cancerul metastatic, însă sunt necesare investigații suplimentare înainte de stabilirea unui diagnostic. Până acum, nu au fost descoperite urme osoase care să indice o moarte violentă.

Mandibula proeminentă a bărbatului prezintă asemănări cu trăsăturile vizibile în portretele istorice care s-au păstrat până astăzi. Cercetătorii au realizat tomografii computerizate ale craniului și intenționează să folosească imaginile pentru a-i reconstrui chipul.

Omul care a păstrat documentele istorice ale Croației

Născut în jurul anului 1600, Ivan Zakmardi a fost avocat, protonotar regal și reprezentant al Regatului Croației. Cea mai importantă contribuție a sa a venit în 1643, când a adunat documentele juridice și privilegiile regatului într-un cufăr din lemn realizat special în acest scop, cunoscut sub numele de Cista Privilegiorum Regni.

Decorat cu stemele Croației și Slavoniei, cufărul era securizat cu trei chei, încredințate unor oficiali diferiți. Acesta a fost păstrat în sacristia catedralei până în secolul al XVIII-lea și este considerat astăzi punctul de plecare al Arhivelor Naționale ale Croației.

La aproape patru secole după ce Ivan Zakmardi a contribuit la păstrarea patrimoniului documentar al țării sale, sicriul său sigilat oferă o altă perspectivă asupra istoriei Croației. Cercetătorii continuă analizele cu radiocarbon, examinările tomografice și studiile privind alimentația, în timp ce restauratorii lucrează la conservarea obiectelor descoperite în mormânt.