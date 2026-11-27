3 minute de citit Publicat la 13:51 27 Noi 2026 Modificat la 13:55 27 Noi 2026

Neuralink a primit aprobare în SUA pentru un implant care conectează creierul la computer. Sursa colaj foto: Getty Images

Neuralink, compania lui Elon Musk specializată în interfeţe creier-calculator, a primit aprobarea Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) pentru a lansa LINK, primul studiu pivot pentru o interfață creier-calculator (BCI) implantabilă din America, a anunţat compania, miercuri, transmite publicaţia Newsweek. "Scopul studiului este de a evalua siguranța și eficacitatea sistemului BCI de la Neuralink în cazul persoanelor care suferă de paralizie severă cauzată de scleroza laterală amiotrofică (SLA)", au precizat reprezentanţii companiei americane de neurotehnologie într-un comunicat.

"Am primit aprobarea FDA pentru a lansa LINK, primul studiu pivot pentru o interfaţă creier-calculator implantabilă în SUA. Acest demers se bazează pe activitatea noastră de până acum, care a implicat peste 30 de participanţi. Persoanele care suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA) ar putea fi eligibile", a precizat compania într-un anunţ publicat pe platforma X, deţinută de miliardarul Elon Musk.

Studiul reprezintă o etapă avansată în eforturile Neuralink de a dezvolta un sistem implantabil care să permită persoanelor paralizate să controleze dispozitive digitale folosind activitatea neuronală. În anunţul companiei nu s-a precizat câţi oameni vor participa la studiu, cât va dura acesta sau când ar putea fi finalizat.

We’ve received FDA approval to launch LINK, the first pivotal trial for an implantable brain-computer interface in the US. This builds off of our work with 30+ participants with Neuralink to date. Those with ALS may be eligible. To learn more: https://t.co/dWhb5N4GdR https://t.co/Vor7iXXCBA — Neuralink (@neuralink) November 25, 2026

În 2025, compania a raportat că primul său participant care suferă de SLA, Bradford Smith, a reuşit să scrie şi să comunice folosind exclusiv semnale cerebrale, notează sursa citată de Agerpres.

Autorizarea acestui studiu nu trebuie confundată cu aprobarea la scară largă a implantului în sine. Sistemul Neuralink se află încă în stadiu experimental, iar finalizarea cu succes a studiului nu va duce automat la obţinerea autorizaţiei de a comercializa dispozitivul către pacienţi.

Cu toate acestea, studiul ar putea reprezenta un pas important către acest obiectiv. Dacă LINK furnizează dovezi care susţin siguranţa şi eficacitatea implantului, rezultatele ar putea fi utilizate ulterior în cadrul unei solicitări oficiale către autorităţile de reglementare, în vederea obţinerii permisiunii pentru o utilizare mai largă.

Neuralink afirmă că sistemul său înregistrează activitatea neuronală prin intermediul unor fire flexibile cu electrozi, conectate la implantul N1. Procedura presupune plasarea chirurgicală a implantului N1 în cutia craniană, robotul R1 al companiei fiind utilizat pentru a introduce firele flexibile cu electrozi în creier.

Ulterior, un software interpretează activitatea neuronală asociată cu mişcările pe care utilizatorul intenţionează să le facă şi transformă aceste semnale în comenzi pentru controlul unui computer sau al altor dispozitive digitale.

Tehnologia este concepută pentru a oferi o modalitate alternativă prin care persoanele cu limitări fizice severe pot interacţiona cu echipamentele digitale. Aceasta nu vindecă SLA sau paralizia şi nu restabileşte capacitatea participantului de a efectua mişcări fizice, de a simţi sau de a vorbi în mod natural.

Oficialii Neuralink au subliniat că persoanele cu SLA (scleroză laterală amiotrofică) ar putea fi eligibile pentru studiul LINK, însă nu a inclus în anunţul său criteriile complete de includere şi excludere. SLA este o boală neurologică progresivă care atacă celulele nervoase responsabile de mişcările voluntare, provocând o slăbiciune musculară tot mai accentuată şi paralizie.

Compania va trebui să recruteze şi să evalueze participanţii, desfăşurând studiul conform protocolului clinic aprobat, pe măsură ce colectează date despre interfaţa creier-calculator implantabilă.

Rezultatele studiului ar putea avea implicaţii semnificative pentru eforturile Neuralink de a trece tehnologia sa dincolo de stadiul de cercetare experimentală. Dacă se obţin dovezi suficiente privind siguranţa şi eficacitatea sistemului, aceste rezultate ar putea susţine o viitoare solicitare către Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA în vederea obţinerii autorizaţiei pentru comercializarea dispozitivului la o scară mai largă.