O reprezentare a unei încălțări din perioada medievală, descoperită pe șantierul autostrăzii A8: ”O raritate arheologică”

<1 minut de citit Publicat la 12:35 27 Noi 2026 Modificat la 12:35 27 Noi 2026

Potrivit arheologului, mai multe informații despre descoperire vor fi disponibile după prelucrarea întregului material arheologic. Foto: Getty Images

Descoperire arheologică rară pe șantierul autostrăzii A8, în județul Neamț. O reprezentare din lut a unei încălțări medievale, cu detalii neobișnuit de complexe, a fost scoasă la lumină de arheologi.

Artefactul ar putea proveni de la o reprezentare statuară sau de la un recipient cu trăsături antropomorfe și oferă indicii despre încălțămintea elegantă purtată de persoanele cu un anumit statut social în perioada medievală.

Informațiile au fost publicate pe pagina de Facebook a arheologului Vasile Diaconu, care descrie piesa drept o raritate arheologică.

Obiectul este realizat din lut, iar detaliile redate sugerează o încălțare cu un aspect elaborat, specifică unor categorii sociale privilegiate din acea perioadă.

Potrivit arheologului, mai multe informații despre descoperire vor fi disponibile după prelucrarea întregului material arheologic provenit din complexul în care a fost identificată piesa.

Vasile Diaconu a felicitat echipa de la Vanderlay Arheo SRL pentru atenția acordată cercetării și pentru recuperarea artefactului. Totodată, acesta a lansat un apel către specialiștii care cunosc obiecte similare să ofere eventuale analogii care ar putea ajuta la încadrarea și interpretarea descoperirii.