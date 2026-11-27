Galaxia Andromeda. Foto: Getty Images

Astronomii au fost martorii unei spectaculoase „indigestii” cosmice, rezultate după un proces în care o stea aflată în stadiul de gigantă roşie şi-a devorat steaua companion dintr-un sistem binar, relatează Agerpres.

Giganta roşie, care este de 350 de ori mai mare decât Soarele, a primit porecla „Big Bao”, în timp ce companionul său a fost numit „Little Bao”. Aceste denumiri cosmice simpatice provin din faptul că acest eveniment de fuziune distructivă a fost desemnat cu indicativul AT2025abao, potrivit Space.com care citează un studiu publicat pe 18 noiembrie în revista Nature.

Astronomii, martorii unui moment de canibalism stelar

Acest eveniment de canibalism stelar a fost monitorizat de o gamă largă de telescoape, atât terestre, cât şi spaţiale, printre care misiunile NASA NEOWISE, SPHEREx şi Telescopul Spaţial James Webb (JWST), precum şi de Observatorul W. M. Keck din Hawaii.

Finalul evenimentului AT2025abao a fost marcat de o erupţie masivă, observată în octombrie 2025 de două instrumente de la Observatorul Palomar al Caltech: Zwicky Transient Facility (ZTF) şi Wide-field INfrared Transient ExploreR (WINTER).



„Entuziasmul a fost real”, a declarat Viraj Karambelkar, membru al echipei şi cercetător la Universitatea Columbia, într-un mesaj transmis către Space.com.

„Abia ne venea să credem ce noroc am avut. Datorită observaţiilor detaliate efectuate timp de câţiva ani înainte de fuziune, avem acum, în premieră, o perspectivă fără precedent asupra condiţiilor care duc la astfel de evenimente cosmice”, a adăugat el.

Povestea lui Big Bao şi Little Bao

Povestea lui AT2025abao a început atunci când astronomii au detectat o strălucire intensă în galaxia vecină Andromeda - o regiune în care oamenii de ştiinţă nu se aşteptau să vadă o explozie cosmică. Ca răspuns la această strălucire neaşteptată, Karambelkar şi colegii săi au început să investigheze cauza acesteia, folosind o multitudine de telescoape. Astfel, au observat o intensificare lentă şi continuă a luminozităţii pe parcursul a doi ani.



Aceştia au stabilit că sursa strălucirii a fost o fuziune stelară rară - o „novă roşie luminoasă”, desemnată acum drept AT2025abao. Aceştia au corelat fenomenul cu o stea numită WNTR23bzdiq / WTP19aalzlk, despre care s-a observat că a devenit tot mai strălucitoare începând cu anul 2019, după ce fusese stabilă în cei 30 de ani anteriori.



Astfel, echipa a stabilit că, în centrul evenimentului, se află o gigantă roşie - o stea care se dilată până la dimensiuni de sute de ori mai mari decât cele iniţiale, după ce îşi epuizează hidrogenul din nucleu.

Cercetătorii emit ipoteza că „Big Bao”, o stea cu o masă de şapte ori mai mare decât a Soarelui, s-a dilatat atât de rapid şi de violent, încât şi-a înghiţit steaua companion, mai mică. Această stea nefericită, „Little Bao”, a urmat apoi o traiectorie în spirală către nucleul lui Big Bao, parcurgând mai puţin de 10 orbite înainte de a fi absorbită.



„În urmă cu câţiva ani, am descoperit o stea care devenea treptat tot mai strălucitoare. Analizând-o mai atent, am identificat o gigantă roşie - o stea care a început să se dilate spre sfârşitul vieţii sale, exact aşa cum va face şi Soarele nostru la un moment dat”, a explicat Karambelkar. „Această creştere constantă a luminozităţii era neobişnuită. Deşi era clar că se petrecea ceva, nimeni nu se aştepta să asiste la o explozie în timpul vieţii sale, întrucât astfel de stele rămân relativ stabile timp de mii de ani”.



Un indiciu esenţial privind desfăşurarea acestui eveniment cataclismic, de natură „canibalică”, a fost oferit de misiunea SPHEREx în iulie 2025. Datele au arătat că, înainte de erupţie, luminozitatea lui Big Bao scădea în spectrul optic, dar creştea în cel infraroşu. Acest lucru indica faptul că Big Bao se răcea, expulzând în acelaşi timp nori denşi de gaz şi praf care au învăluit steaua gigantă roşie.



În momentul în care „Little Bao” s-a ciocnit de nucleul lui „Big Bao”, material stelar a fost ejectat cu viteze de aproximativ 2,9 milioane de kilometri pe oră. Această materie a lovit învelişul de gaz şi praf expulzat anterior de Big Bao, generând astfel strălucirea intensă observată pe 17 octombrie 2025.



Unul dintre ultimele elemente ale acestei istorii cosmice a fost furnizat de telescopul spaţial James Webb (JWST) pe 24 decembrie 2025. Acest puternic telescop spaţial a măsurat masa totală a prafului şi gazului din jurul lui Big Bao, oferind date despre starea sistemului cu două luni înainte de erupţie. Acest lucru a ajutat la stabilirea faptului că Little Bao avea o masă de aproximativ 70% din masa Soarelui.



„A fost cumva simbolic faptul că anul se apropia de sfârşit tocmai când am reuşit să asamblăm piesele puzzle-ului din povestea lui Big Bao şi Little Bao”, a spus Karambelkar. „Dar, în viziunea mea, acest lucru a reprezentat încheierea unui singur capitol dintr-o poveste care abia începe”, a adăugat el.