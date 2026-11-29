Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a crescut la un nivel record pentru ultimii 48 de ani

2 minute de citit Publicat la 17:56 29 Noi 2026 Modificat la 18:07 29 Noi 2026

Există un vortex polar și deasupra Polului Sud, iar în 2026 acesta a făcut ca celebra gaură de ozon din Antarctica să se extindă. FOTO: NASA

Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a ajuns anul acesta la una dintre cele mai mari dimensiuni din ultimii 48 de ani, după ce anul trecut a fost a cincea cea mai mică din 1992 până în prezent. Specialiștii atrag însă atenția că dimensiunea acesteia variază în mod natural de la un an la altul, iar stratul de ozon continuă să se refacă, potrivit publicației Phys.org.

Observațiilor au fost realizate cu ajutorul satelitului european Copernicus Sentinel-5P. Datele arată că gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a crescut la un nivel record.

Potrivit specialiștilor, deși suprafața acesteia a crescut considerabil, nivelul de subțiere a stratului de ozon a rămas apropiat de media obișnuită.

Conform datelor înregistrate de satelit, pe 20 septembrie 2026, gaura din stratul de ozon a ajuns la o suprafață de 27,3 milioane de kilometri pătrați. Aceasta este cu aproximativ 6,5 milioane de kilometri pătrați, respectiv 31%, peste media ultimilor 20 de ani pentru această perioadă.

Dimensiunea neobișnuit de mare a fost favorizată de un vortex polar puternic, care s-a menținut pentru o perioadă mai lungă decât de obicei. Acesta a păstrat temperaturile din stratosfera Antarcticii la un nivel care a favorizat distrugerea ozonului și a permis extinderea găurii.

Acum, cercetătorii analizează și cât de mult s-a subțiat stratul de ozon. Pentru cercetători, acest indicator este unul important, mai ales că în acest an, deși gaura a acoperit o zonă mai mare, gradul de subțiere a rămas apropiat de valorile medii.

Gaura din stratul de ozon începe să se formeze, de regulă, în luna august. Ulterior, aceasta se extinde pe parcursul lunii septembrie, urmând ca între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie să atingă dimensiunea maximă. De obicei, până la sfârșitul lunii decembrie, gaura se închide, iar nivelul de ozon revine la valorile normale.

Mai mult decât atât, monitorizarea găurii din stratul de ozon este importantă pentru ca oamenii de știință să urmărească evoluția acestuia, să evalueze efectele acordurilor internaționale de mediu și să contribuie la protejarea vieții pe Pământ.

Dimensiunea mare a găurii din acest an nu inversează însă procesul de refacere pe termen lung a stratului de ozon, preconizat pentru următoarele decenii. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, refacerea completă a stratului de ozon ar trebui să aibă loc în jurul anului 2070.

Satelitul Copernicus Sentinel-5P este dedicat monitorizării atmosferei. Cu ajutorul unui instrument special, numit Tropomi, acesta poate detecta mai multe gaze din atmosferă și poate măsura concentrația ozonului cu o precizie ridicată.

Sateliții permit observarea inclusiv a zonelor greu accesibile, precum Antarctica, unde măsurătorile directe sunt limitate.

Potrivit NASA, stratul de ozon funcționează asemenea unei creme de protecție solară, împiedicând radiațiile ultraviolete potențial dăunătoare să ajungă la suprafața planetei noastre.

În lipsa acestuia, oamenii și animalele s-ar putea confrunta cu o creștere a incidenței cancerului de piele și a altor afecțiuni, precum cataracta, mai susțin specialiștii.