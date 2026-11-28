China a construit o sferă gigantică la 700 de metri sub pământ pentru a captura particule „fantomă”. Ce premiu a obținut proiectul

3 minute de citit Publicat la 13:36 28 Noi 2026 Modificat la 13:37 28 Noi 2026

Juriul a desemnat proiectul drept cel mai bun dintre cei nouă câștigători, selectați din rândul unor inițiative provenite din 15 țări. FOTO:Jiangmen Underground Neutrino Observatory - JUNO

O sferă transparentă uriașă, înaltă cât o clădire cu 12 etaje și îngropată la 700 de metri sub dealurile din sudul Chinei pentru a capta particule „fantomă”, a câștigat unul dintre cele mai importante premii de inginerie din lume, potrivit scmp.com.

Observatorul Subteran de Neutrini de la Jiangmen (Jiangmen Underground Neutrino Observatory - JUNO) a obținut premiul suprem în cadrul unei ceremonii desfășurate la Londra, pe 6 noiembrie, organizată de Institution of Structural Engineers (Institutul Inginerilor de Structuri), cel mai mare organism profesional din acest domeniu.

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Proiectat de Institutul de Proiectare Arhitecturală din Beijing și administrat de Academia Chineză de Științe, JUNO cuprinde 20.000 de tone de lichid special, o structură din oțel cu un diametru de 40 de metri și peste 40.000 de senzori care detectează sclipirile de lumină provocate de neutrinii emiși de centralele nucleare din apropiere.

Juriul a desemnat proiectul drept cel mai bun dintre cei nouă câștigători, selectați din rândul unor inițiative provenite din 15 țări, subliniind precizia pe care constructorii au trebuit să o atingă. Aceștia au remarcat faptul că sfera din acril trebuia să rămână intactă în timp ce era umplută cu lichid și, totodată, să reziste la cutremure, fiind amplasată la mare adâncime în subteran.

„Această instalație extraordinară demonstrează rolul vital al ingineriei structurale în facilitarea cercetării științifice de nivel mondial”, a declarat comisia de jurizare.

De asemenea, a fost lăudată „colaborarea excepțională dintre ingineri, oameni de știință și parteneri internaționali” care a stat la baza proiectului; acesta reunește cercetători din 17 națiuni, inclusiv China și Marea Britanie.

Neutrinii se numără printre cele mai răspândite particule din univers; ei sunt emiși de Soare, de stele îndepărtate și chiar de rocile de sub picioarele noastre. Trilioane de astfel de particule ne traversează corpul în fiecare secundă, însă, aproape niciodată, ele nu interacționează cu nimic. În luna octombrie, Premiul Nobel pentru Fizică i-a fost acordat lui Francis Halzen, de la Universitatea Wisconsin-Madison, pentru rolul său esențial în construirea IceCube, un observator care utilizează un kilometru cub de gheață la Polul Sud pentru a capta neutrini proveniți din spațiul îndepărtat.

Juno își propune să rezolve o enigmă veche de decenii: care dintre cele trei tipuri de neutrini este cel mai greu. Răspunsul ar putea ajuta la explicarea originii masei acestor particule și a motivului pentru care materia a prevalat asupra antimateriei după Big Bang, rezultând un univers în care există „ceva”, spre deosebire de „nimic”.

Cum a fost construit laboratorul subteran

Proiectul, propus inițial în 2008 și cu un cost de 2,7 miliarde de yuani (404,8 milioane de dolari SUA), a intrat în faza de construcție în 2015, iar colectarea datelor a început în 2025. Acesta este primul dintre cele trei detectoare de neutrini de nouă generație care devine operațional, întrucât proiectele Hyper-Kamiokande (Japonia) și Deep Underground Neutrino Experiment (SUA) nu sunt încă finalizate.

Construirea a fost o sarcină dificilă. Apa subterană care pătrundea prin fisurile din rocă a obligat echipele să pompeze 12.000 de tone de apă pe zi și să mute sala principală cu 35 de metri mai sus, ceea ce a dus la o întârziere a proiectului de aproximativ patru ani, potrivit Institutului de Fizică a Energiilor Înalte, care coordonează proiectul Juno.

Ulterior, muncitorii au asamblat peste 260 de panouri din acril, formând o sferă cu un diametru de aproape trei ori mai mare decât cel al deținătorului recordului anterior. Având în vedere dimensiunile sale, peretele sferei, cu o grosime de 12 cm, este la fel de subțire precum coaja unui ou.

În timpul procesului de umplere, nivelul lichidului din interiorul și din exteriorul structurii a fost menținut astfel încât diferența dintre cele două să fie de doar câțiva centimetri. Potrivit institutului, sfera finalizată a avut dimensiuni care au deviat cu doar un centimetru față de proiectul inițial.

Instituția Inginerilor de Structuri (Institution of Structural Engineers) a instituit premiile „Structural Awards” în 1968, iar premiul principal („Supreme Award”) a fost introdus în 2003. Aceste distincții au fost acordate unor proiecte emblematice, precum Opera din Sydney și Centrul Pompidou din Paris. Proiecte chinezești au mai câștigat premiul cel mare și în trecut, inclusiv Muzeul de Artă Tibetană, transformat de Tongji Architectural Design, în 2024.