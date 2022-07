Scandalul celulitei și vergeturilor revine. Campanie inedită pentru încurajarea femeilor să iasă la plajă

Campania este ilustrată cu cinci femei care se relaxează pe plajă.

Printre acestea se află inclusiv una topless după o mastectomie.

Institutul, care se află în spatele iniţiativei, a declarat că aceasta este o încercare de a arăta că toate corpurile sunt valide pentru a merge la plajă.

Şefa Institutului Femeilor, Antonia Morillas, a declarat că aşteptările fizice afectează nu numai stima de sine a femeilor, ci le neagă şi drepturile, relatează BBC.

Cu toate acestea, femeile ar trebui să se bucure de vară, oriunde şi cu oricine doresc, se arată în anunţ: "Astăzi închinăm pentru o vară pentru toţi, fără stereotipuri şi violenţă estetică împotriva corpurilor noastre".

Țara noastră a fost martora unui scandal uriaş după declaraţiile lui vloggrului, George Buhnici legate de felul în care arată tinerele care sunt pe litoral.

Jurnalistul recunoaște că a vorbit urât față de femei și că, prin afirmațiile făcute, a reușit să jignească mai multe catergorii de oameni cu afirmațiile sale.

”Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare.

O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură.

Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă.