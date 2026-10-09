Scandal în SUA după ce s-a anunțat că execuția lui Nidal Hasan va fi transmisă live. ONU: „Încălcă interdicţia absolută a torturii”

Nidal Hasan, fost psihiatru militar în armata SUA, va fi executat prin împușcare pe 3 decembrie 2026. În imagine: fostul pshiatru, într-o imagine din detenție din 2015. Sursă foto: Profimedia Images

Statele Unite au stârnit controverse după ce au anunțat că execuția lui Nidal Hasan, fostul ofițer condamnat la moarte pentru atacul de la Fort Hood, va fi transmisă în direct pe internet. ONU avertizează că o astfel de transmisie ar echivala cu o execuție publică și ar constitui o formă de tortură, scriu AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

În SUA urmează să fie trimis în faţa unui pluton de execuţie Nidal Hasan, un fost ofiţer american de origine palestiniană, care a ucis cu focuri de armă 13 persoane, dintre care 12 militari, la baza Fort Hood din Texas, în 5 noiembrie 2009; zeci de oameni au fost răniţi.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a confirmat afirmaţia unui oficial din Pentagon conform căruia execuţia va fi transmisă în direct pe internet, pe platforma X şi a precizat că va avea loc în 3 decembrie, la ora locală 13.

ONU a comunicat că „aşa cum a subliniat Înaltul Comisar (pentru drepturile omului) ca reacţie la execuţiile publice din Afghanistan şi Iran, execuţiile publice constituie o formă de tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă. Transmisia în direct a unei execuţii este echivalentă cu o execuţie publică şi ar încălca interdicţia absolută a torturii. Nerespectarea acestei interdicţii ar face inevitabil execuţia arbitrară prin natura ei. Aceasta ar duce la o încălcare a dreptului la viaţă”.

Înaltul Comisariat reaminteşte că execuţiile publice sunt interzise prin Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice, deoarece constituie o formă de tortură.

Hegseth a explicat într-o emisiune de televiziune că decizia de a-l executa pe Hasan cu un pluton de execuţie, la Fort Hood, într-o joi la ora 13:00, „ora aproximativă, ziua din săptămână şi locul atacului armat din 2009”, este „la mintea cocoşului”.

„Ne vom asigura că oamenii pot să vadă, că este publică. Deoarece oamenii trebuie să înţeleagă (...) că genul acesta de lucruri are consecinţe grave”, a spus el.

Fostul medic militar (psihiatru) cu grad de maior Nidal Hasan a fost condamnat la moarte în 2013. El a fost rănit la coloana vertebrală în timpul atacului comis şi de atunci se poate deplasa doar într-un scaun cu rotile.

Forţele armate americane vor pune în aplicare sentinţa folosind un pluton de execuţie pentru prima dată din 1945, când a fost executat dezertorul Eddie Slovik.