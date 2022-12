Scandal între o însoțitoare de bord și un pasager: "Ține-ți gura, nu sunt servitoarea ta!"

Pe 16 decembrie, în timpul unui zbor de la Istanbul la Delhi, pasagerii au asistat la o ceartă care a avut loc între un bărbat și o membră a echipajului.

Se pare că incidentul a luat amploare atunci când o altă însoțitoare de bord nu i-a putut aduce bărbatului ceea ce comandase pentru masă.

În acel moment, pasagerul s-a înfuriat și a început să strige, făcând-o pe femeie să plângă.

Una dintre colegele sale a intervenit și a încercat să-i explice acestuia faptul că echipajul îi poate servi doar ceea ce se află pe cartea lui de îmbarcare.

"Îmi pare rău, domnule, dar nu puteți vorbi așa cu echipajul. Vă ascult cu tot respectul, dar trebuie să respectați și echipajul", spune femeia în înregistrare.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv