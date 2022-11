Actorul Sean Penn l-a vizitat pe Volodimir Zelenski. I-a adus Oscarul său, în semn de credință ca Ucraina va câștiga războiul

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну. Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскара» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни. Із великим задоволенням вручив Шону Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Дякую за таку щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі! ____ American actor and film director Sean Penn came to Ukraine for the third time during the full-scale war already. This time our meeting was special. Sean brought his Oscar statuette as a symbol of faith in the victory of our country. It will be in Ukraine until the end of the war. It was with great pleasure that I presented Sean Penn with the Order of Merit of the III degree. Thank you for such sincere support and significant contribution to the popularization of Ukraine in the world!