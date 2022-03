Șeful Roscosmos: ”Deconectarea sateliților ruși justifică războiul” | Anonymous au anunțat compromiterea Agenției Spațiale din Rusia

Șeful Roscosmos, Dmitri Rogozin, a negat informațiile din presă conform cărora centrele rusești de control prin satelit au fost deja sparte pe fondul invaziei Ucrainei de către Moscova, avertizând în același timp împotriva oricăror încercări de a face acest lucru, a informat agenția de știri Interfax.

„Deconectarea sateliților oricărei țări este de fapt un casus belli, o cauză de război”, a spus el.

Rogozin a mai spus că agenția sa dorește ca firma tehnologică britanică OneWeb să ofere garanții că sateliții săi nu vor fi folosiți împotriva Rusiei.

Fără acestea, Rogozin a spus că Rusia va anula lansarea planificată pentru 4 martie a 36 de sateliți OneWeb din cosmodromul Baikonur, pe care Rusia îi închiriază din Kazahstan, fără a compensa OneWeb, a informat agenția de presă rusă.

Grupul de piratare Network Battalion 65, afiliat grupării Anonymus, a susținut pe 1 martie că a spart sistemele rusești de imagini prin satelit.

