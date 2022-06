Semn divin? Patriarhul Kirill a dat cu fundul de pământ în timpul sfințirii unei biserici de la Marea Neagră

Imaginile de la ceremonie îl surprin pe Kirill, un bărbat de 75 de ani, în timp ce coboară câteva trepte, apoi își pierde echilibrul și cade cu picioarele înainte, lovindu-se destul de serios cu partea dorsală de podeaua de marmură.

Presa notează că șeful Bisericii Ortodoxe ruse, un susținător al lui Vladimir Putin și al campaniei militare din Ucraina, s-ar fi lovit de amvon, locul de unde se rostesc predicile în timpul slujbelor religioase.

În pofida faptului că patriarhul era înconjurat de numeroși preoți, niciunul dintre aceștia n-a fost în măsură să împiedice căderea lui Kirill.

Protodiaconul Andrei Kuraev a scris pe canalul său de Telegram că de vină ar fi regulile anti-COVID, care nu permit nimănui să stea în imediata apropiere a înaltului prelat.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos