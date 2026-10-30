Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniştrilor din G20. Se vor căuta soluţii pentru războaiele din Iran şi Ucraina

Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniştrilor din G20.. Sursa foto: MFA / X

Miniştrii de externe din G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, se întâlnesc vineri la Atlanta (Statele Unite) pentru o reuniune de două zile a cărei agendă este marcată de războiul din Iran şi de noile eforturi de a pune capăt conflictului din Ucraina, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Întâlnirea este prezidată de secretarul american de stat Marco Rubio, în cadrul preşedinţiei americane a G20, şi ar trebui să servească pentru a pregăti summitul liderilor pe care preşedintele Donald Trump îl va găzdui în decembrie la clubul său de golf din apropiere de Miami.

Întâlnirea îşi propune să abordeze crizele geopolitice care perturbă economia globală, lanţurile de aprovizionare şi securitatea energetică şi alimentară.

? FM Sergey Lavrov arrives in the USA to take part in the G20 Foreign Ministers’ Meeting. More on the upcoming Ministerial: https://t.co/BpUQrasvoA ? Atlanta, October 30 https://t.co/nOrYxDvLpJ — MFA Russia ?? (@mfa_russia) October 30, 2026

Administraţia Trump urmăreşte un angajament din partea G20 pentru a asigura libertatea de navigaţie, în special în Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerţul cu petrol blocată de războiul cu Republica Islamică.

Washingtonul doreşte să abordeze şi situaţia din Marea Neagră, afectată de războiul din Ucraina, precum şi cea din Marea Chinei de Sud, unde denunţă expansionismul Beijingului.

La întâlnire participă 21 de delegaţii: 19 ţări, plus Uniunea Europeană reprezentată de Kaja Kallas şi Uniunea Africană.

Serghei Lavrov a ajuns în SUA

Statele Unite l-au invitat pe ministrul rus de externe Serghei Lavrov, urmând să fie, de asemenea, prezenţi ministrul german de externe Johann Wadephul, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot şi ministrul britanic de externe Ed Miliband, precum şi viceministrul italian de externe Maria Tripodi.

Ministerul rus de externe raportase întârzieri din partea Washingtonului în acordarea vizelor delegaţiei sale, o problemă care însă s-a rezolvat "în ultimul moment".

Prezenţa lui Lavrov îngrijorează anumite guverne europene, care în august au boicotat fotografia de grup cu ministrul rus de externe la reuniunea miniştrilor de finanţe din G20 din Carolina de Nord.

Ucraina, care nu face parte din G20, nu a fost invitată la reuniunea grupului, dar Washingtonul l-a invitat, în schimb, pe viceprim-ministrul Poloniei, susţinând astfel integrarea acesteia ca membru permanent al grupului.

La Atlanta sunt prezenţi şi miniştrii de externe ai celor trei ţări latino-americane din cadrul G20: argentinianul Pablo Quirno, brazilianul Mauro Vieira şi mexicanul Roberto Velasco.

Vieira şi Rubio se întâlnesc pentru prima dată de la criza provocată săptămâna aceasta de decizia SUA de a-l primi pe Flavio Bolsonaro, fost candidat la preşedinţie investigat pentru corupţie care a fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile duminică.

"Ne aşteptăm să reunim miniştrii de externe la Atlanta pentru a susţine misiunea principală a G20: promovarea stabilităţii şi a prosperităţii globale", au declarat surse din Departamentul de Stat înainte de începutul întâlnirii.

Războaiele din Ucraina şi Iran, principalele teme de discuţii

Întâlnirea are loc într-un moment în care războiul din Iran rămâne blocat, iar preşedintele Donald Trump se gândeşte dacă să reia confruntările cu Republica Islamică după alegerile de la jumătatea mandatului de pe 3 noiembrie în care este pusă în joc majoritatea republicană în Congresul SUA.

Casa Albă a relansat, de asemenea, eforturile de a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, preşedintele Trump l-a trimis pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski.

Preşedinţii Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping analizează posibilitatea de a avea o întâlnire în trei în timpul summitului APEC din noiembrie de la Shenzhen (China) pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, o posibilitate care a stârnit protestele preşedintelui Zelenski din cauza excluderii sale.

Putin a fost invitat de asemenea de Trump la summitul liderilor G20 din decembrie, dar Kremlinul a legat participarea sa de rezultatele întâlnirii anterioare din China.

Ultima participare a preşedintelui rus la un summit G20 a fost în Japonia, în 2019.