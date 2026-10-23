CNN: Interesele personale și politice ale lui Trump intră în conflict cu supraviețuirea Ucrainei

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Volodimir Zelenski a declarat, joi, pentru CNN că recentele sale divergențe cu președintele Donald Trump nu au la bază „ceva personal”. Din nefericire pentru președintele ucrainean, aflat în fruntea unei țări în război, nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr, scrie Stephen Collinson, vineri, într-o analiză pentru CNN.

În președinția lui Trump, totul este personal. Trump a înlocuit valorile care i-au călăuzit pe președinții americani din epoca modernă în apărarea democrației și în confruntarea cu tiranii cu propriile sale priorități: demonstrațiile de dominație, apropierea de liderii autoritari și încheierea unor acorduri financiare profitabile, scrie autorul citat.

Rezultatul este că Zelenski se confruntă acum cu una dintre cele mai importante și greu de crezut întrebări legate de acest război: depinde soarta Ucrainei nu doar de capacitatea sa de a respinge agresiunea Rusiei, ci și de posibilitatea ca Statele Unite să fi trecut de partea Moscovei?

Trump nu își ascunde antipatia personală față de Zelenski, care a contribuit, fără să aibă vreo vină, la declanșarea primei proceduri de destituire împotriva sa. Prin urmare, nu este surprinzător că președintele american a preluat cererea Rusiei ca Ucraina să își aleagă un nou președinte. Interesele politice personale ale lui Trump influențează și politica externă a SUA.

Acordul său pentru motorină, care ar putea aduce miliarde de dolari în conturile mașinăriei de război a lui Vladimir Putin, a fost încheiat într-un moment în care Trump era supus presiunilor de a le demonstra alegătorilor, înaintea alegerilor intermediare din SUA, că poate reduce prețurile ridicate ale combustibililor.

Același context explică și cererea sa ca Ucraina să renunțe la una dintre cele mai eficiente tactici ale sale: atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Iar personalitatea politică neobișnuită a lui Trump a subminat de multă vreme eforturile de pace. Dorința sa neclintită de a-i face pe plac lui Putin a determinat Statele Unite să exercite presiuni asupra Ucrainei, nu asupra Rusiei, pentru a obține concesii.

În loc să favorizeze țara invadată, Trump l-a recompensat pe invadator. Acest tipar a devenit și mai evident în ultimele săptămâni.

După aproape doi ani în care a favorizat prin declarațiile sale poziția Rusiei, Trump a început să ia măsuri concrete pentru a o consolida.

L-a invitat pe Putin la summitul G20, ia în considerare organizarea unei reuniuni între marile puteri, alături de liderul rus și de Xi Jinping, pentru a încerca să pună capăt războiului fără participarea Ucrainei și refuză să trimită rachete Patriot pentru a respinge atacurile aeriene rusești.

Ucraina susține că accesul său la o versiune militară a rețelei Starlink, deținută de Elon Musk, continuă să fie perturbat. Din acest motiv, dronele sale sunt limitate la viteze mai mici, ceea ce le reduce eficiența. Nu este clar cine din administrația americană este responsabil pentru această situație, deși Trump insistă că nu a fost el.

Imaginea emisarului american Steve Witkoff lăudându-l în față pe Putin, acuzat de crime de război, și numindu-l „umanitar”, săptămâna aceasta, la Sankt Petersburg, a ilustrat perfect disponibilitatea Casei Albe de a face compromisuri morale din considerente de oportunitate.

Trump a justificat aceste laude drept necesare pentru a obține eliberarea din Rusia a unui cetățean american aflat în detenție, Stephen Hubbard.

Însă, această strategie tot mai intensă de a-i oferi lui Putin concesie după concesie a eșuat deja în mod demonstrabil să pună capăt războiului.

Putin continuă să contrazică asigurările lui Trump că dorește pacea, lansând atacuri devastatoare cu rachete și drone asupra Ucrainei. Recent, acestea au lovit autobuze civile și au ucis o fetiță de un an aflată în cărucior. Trump nu a condamnat aceste atacuri.

„Vom supraviețui”

Suferința neîncetată a țării sale se putea citi pe chipul lui Zelenski în timpul interviului acordat jurnalistei Christiane Amanpour de la CNN. Deși a făcut tot posibilul pentru a evita o nouă confruntare cu Trump, Zelenski a promis că nu va renunța niciodată la principiile sale și nu va irosi sacrificiile Ucrainei.

Cu o atitudine demnă și hotărâtă, el a părut uneori să facă un apel indirect pentru revenirea la o politică externă americană întemeiată pe valorile tradiționale ale Statelor Unite.

„Vom supraviețui și vom rămâne puternici”, a declarat Zelenski. „Vom face tot ce putem pentru a aduce pacea mai aproape. Dar nu îi vom da lui Putin șansa să câștige acest război”.

Zelenski i-a spus jurnalistei că nu își dorește conflicte personale cu Trump. „Nu este vorba despre persoane”, a declarat el. „Nu este ceva personal între mine și președintele Trump”.

Liderul ucrainean nu are altă opțiune decât să încerce să repare relațiile cu președintele american, deoarece acesta este singurul lider mondial care, dacă ar dori, ar putea exercita presiuni pentru declanșarea unui proces de pace autentic.

Însă, Zelenski și-a exprimat clar nemulțumirea față de unele dintre măsurile recente ale lui Trump, inclusiv acordul privind motorina și decizia de a suspenda aplicarea unei noi legi americane privind sancțiunile împotriva Rusiei.

„Acest lucru nu va face decât să îi ofere lui Putin mult mai mulți bani pentru acest război. De aceea mă opun”, a declarat Zelenski. El a sugerat că, deși ar putea fi criticat pentru declarațiile sale, în condițiile în care libertatea Ucrainei este în joc, „trebuie să vorbesc despre asta”.

„Să ne înfrângă, să ne distrugă, să ne ucidă”

Agravarea impasului ridică două întrebări fundamentale.

Cum se va încheia vreodată acest război, care devine tot mai brutal? Și ce se va întâmpla dacă nu se încheie?

Conflictul devine tot mai periculos, pe măsură ce Kremlinul deschide un nou front de război hibrid împotriva aliaților europeni ai Ucrainei.

Aceste perspective sumbre nu le lasă Ucrainei și aliaților săi europeni altă opțiune decât să continue dialogul, chiar dacă nu au încredere în eforturile de pace ale lui Trump, considerate favorabile Rusiei. Două evoluții minore din această săptămână au oferit o mică speranță.

După vizita lui Witkoff, Rusia a acceptat să participe la negocieri de pace trilaterale cu SUA și Ucraina. Iar Zelenski a reiterat propunerea de înghețare a actualelor linii ale frontului, în încercarea de a facilita o încetare a focului și reluarea diplomației.

Aceste evoluții sunt, însă, departe de a reprezenta progrese decisive.

Discuțiile tehnice la care Rusia a acceptat să participe nu vor avea loc decât la jumătatea lunii noiembrie, ceea ce înseamnă că vor urma alte săptămâni de vărsare de sânge.

În cel mai bun caz, ele vor conduce la un proces diplomatic îndelungat. Rusia are obiceiul de a continua luptele în timp ce negociază.

Și în trecut, Zelenski a propus numeroase variante de încetare a focului, inițiative diplomatice și soluții pentru încheierea războiului, pe care Putin le-a ignorat.

Nu există niciun indiciu că ultimele propuneri ale Ucrainei îl vor convinge să își schimbe poziția.

Totuși, speranțele că actualele tensiuni dintre Ucraina și Statele Unite nu vor împiedica desfășurarea unor negocieri sunt alimentate de faptul că disputele anterioare dintre Zelenski și Trump s-au atenuat în timp, în urma unor eforturi diplomatice intense ale europenilor de a reduce divergențele.

În plus, oficialii americani au declarat că discuțiile purtate săptămâna aceasta în Norvegia cu Zelenski și partenerii europeni au înregistrat progrese și au creat condiții favorabile negocierilor trilaterale.

Formula generală a unui eventual acord de pace este cunoscută de ani de zile.

Aceasta ar presupune un armistițiu în urma căruia Rusia ar păstra probabil teritoriile cucerite, garanții de securitate pentru Kiev din partea Statelor Unite și/sau a Europei, planuri pentru un amplu program de reconstrucție postbelică a Ucrainei și un cadru de reglementare a relațiilor dintre NATO și Rusia în Europa.

Dar Putin nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte mai puțin decât cererile sale maximale.

Și de ce ar face-o, câtă vreme Trump continuă să îi ofere concesii?

Rusia încearcă să obțină prin negocieri cedarea unor teritorii strategice din regiunea Donbas, în estul Ucrainei, pe care trupele sale nu au reușit să le cucerească pe câmpul de luptă, în ciuda pierderilor umane uriașe.

Zelenski a declarat pentru CNN că nu ar putea accepta niciodată asemenea condiții, deoarece „mulți oameni au murit apărând acest pământ, apărând independența noastră, țara noastră”.

În timp ce Trump continuă să insiste că Putin dorește un acord, Zelenski pare să aibă o perspectivă mai realistă asupra intențiilor adversarului său.

„Putin se joacă, știți, este un jucător”, a declarat el. „Este trist, pentru că se joacă cu viețile altor oameni”.

Zelenski a spus că obiectivul lui Putin este „să ne înfrângă, să ne distrugă, să ne ucidă”.

Calvarul prin care trece Ucraina și posibilitatea tot mai mare ca războiul să se extindă dincolo de granițele sale înseamnă că nu există altă opțiune decât să fie puse din nou la încercare intențiile lui Putin.

Iar asta presupune să țină cont de temperamentul lui Trump, de resentimentele sale și de obiectivele sale personale. Zelenski nu își poate permite ca relațiile personale să stea în calea acestui obiectiv.