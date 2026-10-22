Zelenski, pentru CNN: „Nu este nimic personal între mine și Trump”. Ce spune despre înghețarea războiului

Zelenski a făcut aluzie la posibilitatea înghețării actualelor linii ale frontului. FOTO: Hepta

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru CNN, că disputele cu Donald Trump nu sunt personale, în ciuda tensiunilor din ultimele zile dintre Washington și Kiev. De asemenea, președintele ucrainean a cerut menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și furnizarea de rachete mai bune pentru apărarea Ucrainei, subliniind că Putin nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului.

Zelenski a declarat că Trump se află „de partea greșită a istoriei”, după ce acesta a anunțat un acord pentru achiziționarea de combustibil rusesc, răsturnând eforturile internaționale de izolare a Rusiei. Ulterior, Trump a suspendat unele sancțiuni împotriva Rusiei, atrăgând critici chiar și din partea propriului partid. Accesul forțelor ucrainene la serviciul Starlink, operat de compania lui Elon Musk, a fost restricționat.

Precizările lui Zelenski apar în contextul în care unii oficiali și diplomați europeni consideră că explicația pentru tensiunile dintre președintele Ucrainei și Trump ține în aceeași măsură de preferințele personale ale președintelui american și de obiectivele politice ale țării sale.

„Cred că este într-adevăr ceva personal”, a declarat David Lidington, fost ministru în guvernul britanic, pentru Politico.

Zelenski: Sunt împotriva oricărei ridicări a sancțiunilor

Într-un interviu acordat joi postului CNN, la Kiev, Zelenski a adoptat un ton conciliant, afirmând că tensiunile „nu țin de personalități”, dar avertizând că Putin nu are nicio intenție de a pune capăt războiului.

„Atitudinea mea față de Putin este foarte clară. Cred că, dacă ridicăm sancțiunile, îl vom face mai puternic. Nu este ceva personal între mine și președintele Trump și, desigur, sunt împotriva oricărei ridicări a sancțiunilor.”

Zelenski a vorbit pentru CNN în contextul unui nou efort diplomatic al emisarilor lui Trump de a găsi o soluție la conflictul care durează de patru ani și jumătate.

Miercuri, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a petrecut trei ore discutând cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, descriindu-l în mod controversat drept un „umanist” pentru decizia de a-l elibera pe Stephen Hubbard, un american în vârstă de 74 de ani, aflat în detenție în Rusia. Witkoff se întâlnise cu Zelenski în Norvegia cu o zi înainte.

Trump a insistat miercuri că, dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar fi fost înăsprite, Hubbard ar fi rămas în detenție. „Ați fi putut să-l uitați, nu l-ați mai fi văzut niciodată, s-ar fi întors în închisoare pentru 25 de ani”, a declarat el, răspunzând unei întrebări adresate de Kaitlan Collins, jurnalistă CNN.

El a adăugat că înăsprirea sancțiunilor ar pune în pericol șansele încheierii unui acord privind Ucraina: „Când ești aproape de un acord și ai negocieri delicate, nu impui sancțiuni.”

Putin „se joacă” cu viețile oamenilor

Zelenski a declarat că întâlnirea sa de la Oslo, capitala Norvegiei, a fost productivă, dar că nu este convins de angajamentul lui Putin față de pace. După vizita lui Witkoff, Putin a acceptat organizarea unor discuții în noiembrie, fără să ofere prea multe detalii concrete.

„Putin se joacă, știți, este un jucător”, a spus Zelenski.

„Este păcat, pentru că se joacă cu viețile altor oameni și, desigur, nu vrea (să oprească războiul). Așadar, ceea ce vrem de la partenerii noștri este să nu-i ofere posibilitatea de a deveni mai puternic și de a ne învinge.”

Trump a declarat miercuri că administrația sa este „mai aproape ca niciodată” de soluționarea războiului din Ucraina. Cu toate acestea, în cursul nopții, Rusia a lansat sute de drone și rachete balistice asupra țării vecine.

Până acum, Putin și-a menținut, de asemenea, cererile maximaliste adresate Ucrainei, inclusiv cele privind teritoriile. Secretarul de stat american Marco Rubio le-a declarat miercuri reporterilor că „disputa se concentrează acum, în esență, asupra a ceea ce se va întâmpla cu restul Donbasului”, regiunea din estul Ucrainei aflată în cea mai mare parte sub control rusesc. El a spus că „au fost avansate câteva idei creative despre cum ar putea fi soluționată această divergență”.

Înghețarea liniilor frontului

În interviul acordat CNN, Zelenski a făcut aluzie la posibilitatea înghețării actualelor linii ale frontului pentru a „institui un armistițiu, a opri uciderile, a ne așeza și a discuta”.

El a precizat însă că ideea ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii aflate în prezent sub controlul său este exclusă, iar Kievul nu va recunoaște niciodată zonele ocupate ca făcând parte din Rusia.

„Pământul nostru este foarte important pentru că este vorba despre oameni. Nu este vorba despre kilometri”, a declarat el. „Mulți oameni au murit apărând acest pământ, apărându-ne independența și țara.”

„Nimeni nu va recunoaște aceste teritorii, care sunt ocupate temporar, ca teritorii rusești, iar eu cred că Rusia înțelege acest lucru. Este păcat dacă cineva nu înțelege, dar asta ține de ei”, a adăugat președintele ucrainean.

Au existat unele semne de detensionare după ce Kievul a acuzat SUA că au limitat schimbul de informații despre rachetele rusești care se apropie, au încetinit serviciile esențiale Starlink și au întârziat livrările de armament.

Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că schimbul de informații a fost restabilit, însă le-a spus jurnaliștilor CNN că Starshield, serviciul SpaceX de nivel militar, nu a fost încă restabilit pe deplin.

Însă deficitul critic de rachete interceptoare al Ucrainei înseamnă că, deși armata primește acum avertizări privind rachetele balistice rusești care se apropie, nu dispune de rachete cu care să le doboare.

Zelenski a mai declarat joi pentru CNN că, deși aliații europeni ai Ucrainei au furnizat țării unele rachete pentru apărarea antiaeriană, „nu sunt suficiente pentru a ne apăra”.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina are acum nevoie, în principal, de două lucruri din partea aliaților săi: „Să nu ridice sancțiunile împotriva lui Putin […] și să ne dea rachete mai bune.”