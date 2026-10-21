Steve Witkoff, către Vladimir Putin: „Sunteți un umanist, domnule, vă apreciez și vă salut. Mulțumesc”

1 minut de citit Publicat la 15:29 21 Oct 2026 Modificat la 15:29 21 Oct 2026

Steve Witkoff, emisarul lui Trump trimis miercuri la Sankt Petersburg să discute o posibilă încetare a focului în Ucraina, l-a lăudat în față pe Putin și i-a spus că este un „umanist”, relatează Politico. „Vorbiți atât de mult de președintele meu, președintele Trump, ca fiind un umanist. Și dumneavoastră sunteți un umanist, domnule, și salut asta, vă apreciez. Vă mulțumesc din nou”, i-a spus Witkoff, miercuri, lui Vladimir Putin.

Declarația a fost transmisă video de presa de stat de la Moscova și publicată pe rețelele sociale. Această vizită a lui Witkoff în Rusia vine după o alta la Oslo, unde emisarul lui Trump s-a întâlnit cu Zelenski.

Steve Witkoff to Putin: You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that, I commend you, and I thank you again. https://t.co/Yuf07JkQ2I — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 21, 2026

Trump și oficialii săi susțin că doresc o încetare a războiului din Ucraina din motive umanitare, însă comportamentul lor indică o apropiere puternică de Rusia și o dorință de a forța Ucraina să capituleze în fața statului agresor.

Witkoff ar urma să-i propună lui Putin discuții trilaterale cu Zelenski și Trump.

Emisarul lui Trump l-a numit pe Putin „umanist” la câteva ore după ce armata statului agresor a bombardat civili ucraineni în Kiev și Harkov, provocând moartea a trei oameni.

Doar în septembrie, Vladimir Putin a ucis 328 de civili în Ucraina, conform datelor ONU. Forțele Kremlinului continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene, în speranța că-i vor lăsa pe ucraineni în frig și întuneric pe timp de iarnă.

Vladimir Putin este urmărit internațional de Curtea Penală Internațională pentru crime de război în Ucraina. Armata rusă a răpit copii ucraineni și i-a dus ilegal în Rusia.

De asemenea, armata rusă invadatoare este autoarea mai multor crime și masacre odioase în Ucraina, cel mai celebru fiind cel de la Bucea, în apropiere de Kiev, comis în 2022, la puțin timp după declanșarea invaziei pe scară largă.