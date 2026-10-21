Putin l-a primit pe Steve Witkoff într-un palat din Sankt Petersburg. Înaintea întâlnirii, Rusia a eliberat un profesor american

Este cea de-a noua oară când Steve Witkoff poartă discuții cu Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin l-a primit miercuri pe trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, într-un palat grandios din Sankt Petersburg pentru a discuta soluții pentru oprirea războiului din Ucraina. Înaintea acestei întâlniri, Rusia a făcut un gest de bunăvoință și a eliberat din închisoare un profesor american pensionar, care era deținut la Moscova din aprilie 2022, relatează Reuters.

Eliberarea lui Stephen Hubbard, un fost profesor pensionat în vârstă de 74 de ani, a venit după ce Donald Trump a afirmat marți că a ridicat acest subiect într-o conversație cu Vladimir Putin.

Putin i-a spus lui Witkoff astăzi, la începutul întâlnirii, că Hubbard se află la aeroport unde așteaptă să se întoarcă în SUA alături de el. Witkoff i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru gestul de bunăvoință.

Hubbard a fost reținut în aprilie 2022 și ulterior condamnat la șase ani și 10 luni de închisoare sub acuzația de mercenariat, acuzație respinsă și de el și de familia lui.

Este cea de-a noua oară când Steve Witkoff poartă discuții cu Vladimir Putin. Întâlnirea are loc pe fondul îngrijorărilor Kievului și aliaților săi că SUA se îndepărtează de Ucraina, uneori care nu divulgă informații cu privire la atacurile planificate de Moscova și chiar perturbă comunicațiile militare ale țării invadate.

Această rundă de discuții are loc la mai bine de doi ani de când președintele Donald Trump a promis alegătorilor săi că va opri războiul din Ucraina în primele 24 de ore ale celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Witkoff a zburat la Sankt Petersburg miercuri dimineață, la o zi după ce a purtat discuții „constructive”, potrivit oficialilor SUA, la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskii, liderii Finlandei și Norvegiei, dar și alți reprezentanți europeni și ai NATO. Anterior, Donald Trump avertizase că e timpul la Ucraina să oprească războiului, altfel se va confrunta „cu un lucru foarte rău”.

Relațiile SUA-Ucraina s-au deteriorat rapid, după ce Donald Trump a anunțat un acord pentru motorină cu Rusia la începutul acestui luni, pentru a scădea prețurile la carburanți în SUA.

Costurile ridicate ale carburanților, după ce Trump a lansat atacuri asupra Iranului, au afectat Partidul Republican înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

După anunțul acestui acord, Ucraina s-a plâns că au apărut perturbări în schimbul unor informații de intelligence și în utilizarea sistemului de sateliți militari Starshield.

Zelenski a declarat însă că, în urma întâlnirii de marți de la Oslo, s-a ajuns la un acord pentru rezolvarea acestor probleme.

WSJ: Elon Musk a decis să limiteze accesul Ucrainei la Starlink

Wall Street Journal a relatat miercuri, citând surse oficiale din SUA și persoane familiarizate cu subiectul, că miliardarul Elon Musk a comandat săptămâna trecută reducerea vitezei Starshield, versiunea militară serviciului de internet prin satelit Starlink, operată de SpaceX, pe care Ucraina se bazează pentru a urmări atacurile rusești cu rachete balistice.

Reuters nu a putut verifica relatarea.

Anterior, Elon Musk a spus că Starshield se află sub controlul SUA și o astfel de decizie poate fi luată doar de armata americană sau de președintel.

Donald Trump a spus că el nu este responsabil. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a sugerat marți că problema ține de condițiile de utilizare pe care Kievul trebuie să le respecte.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că întâlnirea dintre Witkoff și Zelenski a fost una pozitivă și că trimisul special al SUA va transmite Rusiei rezultatele discuțiilor. El a reiterat, de asemenea, că Washingtonul nu a restricționat accesul Kievului la Starlink.

„Acum, înarmat cu aceste idei, poate merge la Sankt Petesburg pentru a le disemina părții ruse. Vom vedea dacă vom reuși să facem ceva progrese”, a spus Rubio.

Trump pune presiune pe Ucraina

În ciuda unei întâlniri aparent cordiale la Oslo, Trump este în continuare frustrat de Zelenski, pe care l-a criticat în repetate rânduri și despre care a spus că ar trebui înlocuit.

„Va trebui să-și dorească să încheie un acord, pentru că nu cred că oamenii lui vor mai accepta situația mult timp”, le-a spus Trump reporterilor în ajunul discuțiilor din Rusia.

Putin, care a dat puține semne că ar fi dispus să facă compromisuri în privința principalelor sale obiective de război, printre care se numără controlul deplin al Rusiei asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei și excluderea aderării Kievului la NATO, l-a primit pe Witkoff la Palatul Constantin, o impunătoare construcție imperială din orașul natal al liderului de la Kremlin.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și principalul său negociator pentru eventuale înțelegeri economice și financiare cu SUA, este de asemenea prezent la întâlnire.

Un oficial american a declarat că Ucraina a venit cu idei și propuneri noi la discuțiile de la Oslo, care au înregistrat „progrese semnificative” în direcția unei abordări coordonate a dialogului cu Rusia.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a spus că discuțiile au vizat „elemente-cheie ale unui cadru cuprinzător de pace”, inclusiv garanții de securitate pentru Ucraina, un plan economic pentru perioada postbelică și o arhitectură mai amplă de securitate europeană.

Witkoff va încerca să deschidă calea spre „negocieri directe trilaterale și apoi multilaterale”, a mai spus oficialul.

Zelenski a declarat că își dorește să discute aspecte cheie cu privire la încheierea războiului în timpul unei întâlniri cu Putin și Trump.

Kremlinul a declarat în repetate rânduri că orice întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui pregătită minuțios în prealabil de consilierii celor doi lideri, pentru a avea rezultate concrete, și că ar trebui să fie deja îndeplinită o mare parte din munca pregătitoare necesară pentru încheierea unui acord general.