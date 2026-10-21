Trump susține că Rusia putea ocupa Kievul în 24 de ore: „Un general foarte prost a virat la dreapta, iar tancurile au rămas în noroi”

Trump: Rușii aveau o mie de tancuri care înaintau pe o autostradă de betonFoto: Getty Images

Donald Trump susține că Rusia ar fi putut ocupa Kievul în 24 de ore, dacă un general rus nu ar fi decis să abandoneze o autostradă de beton și să înainteze cu tancurile prin terenuri agricole, unde acestea au rămas blocate în noroi.

„Rușii aveau o mie de tancuri care înaintau pe o autostradă de beton.

Ar fi ajuns în Ucraina în patru ore, mergând cu viteza maximă a tancurilor, care este de 48 de mile pe oră, mai exact. Nimic nu i-ar fi oprit. Războiul s-ar fi încheiat într-o singură zi”, a spus Trump reporterilor, la Casa Albă.

Potrivit lui Trump, războiul din Ucraina nu s-a încheiat nici după cinci ani de conflict, pentru că un general rus „a decis să vireze la dreapta, spre terenurile agricole, apoi să facă stânga și să înainteze spre Kiev":

„Iar acest general foarte prost, nu am nicio idee cine este. Mă îndoiesc că mai este printre noi. Mă îndoiesc că mai trăiește.

A decis să vireze la dreapta, spre terenurile agricole, apoi să facă stânga și să înainteze spre Kiev, în loc să rămână pe autostradă, autostrada de beton, o autostradă perfect bună, pe care înaintau foarte bine.

Ar fi durat trei ore și jumătate, patru ore, iar întregul război s-ar fi încheiat.

În cele din urmă, a rămas blocat în noroi”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile sunt făcute în contextul în care Trump a luat în ultimele zile mai multe decizii de politică externă considerate favorabile Moscovei, inclusiv renunțarea la aplicarea unor sancțiuni recent impuse, care vizau oficiali și oligarhi ruși și erau prevăzute de o lege promulgată de Trump luna trecută, după ce aceasta fusese adoptată cu o majoritate covârșitoare în Congres.

De asemenea, Donald Trump a spus că ar fi interesat să se întâlnească cu Putin și Xi pentru a discuta războiul din Ucraina, așa cum propusese deja dictatorul rus. Președintele american și-a reluat și atacurile la adresa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că „a venit momentul ca altcineva să negocieze pentru Ucraina”.