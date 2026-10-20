FT: Europa îi va propune lui Putin cedarea întregului Donbas, în schimbul încetării războiului și al aderării Ucrainei la NATO

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Din cauza deteriorării pe zi ce trece a relațiilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, liderii europeni intenționează să găsească o soluție de compromis care să pună capăt într-un final războiului din Ucraina, iar soluția ar fi, susține editorialistul de politică internațională al Financial Times, Gideon Rachman, o cedare a Donbasului (regiunile Donețk și Luhansk) de către Ucraina în schimbul aderării țării la NATO și încetării agresiunilor, relatează Moscow Times. Conform aceleiași surse, liderii europeni ar urma să aibă o discuție prin telefon cu Putin pe temă.

În cadrul eventualelor negocieri ruso-europene, lui Putin i-ar putea fi prezentate două variante pentru încheierea războiului. Potrivit lui Rachman, primul scenariu prevede ca europenii să propună „înghețarea conflictului” de-a lungul actualei linii a frontului, oferind în schimb Rusiei garanția că Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO.

„Al doilea scenariu presupune ca Ucraina să cedeze Rusiei partea rămasă din Donbas, dar să adere ulterior la NATO”, susține autorul, fără să precizeze sursele informațiilor sale.

Anterior, secretarul de stat american, Marco Rubio, declarase că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic”, deoarece Rusia solicită controlul deplin asupra Donbasului, în timp ce Ucraina consideră această cerință inacceptabilă.

Potrivit lui Rubio, ieșirea din această situație este posibilă fie prin negocieri, fie printr-o escaladare a conflictului de către una dintre părți sau de ambele.

Kremlinul a susținut în repetate rânduri că, pentru începerea negocierilor privind încetarea focului, Ucraina trebuie să își retragă complet trupele din teritoriile Donbasului pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească în patru ani și jumătate de război.

Potrivit Financial Times, Europa consideră esențiale sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul acordat Ucrainei, mai ales în contextul diminuării ajutorului american pentru Ucraina.

Din acest motiv, liderii europeni privesc tot mai mult participarea lor directă la eforturile de pace drept o necesitate, inclusiv pentru că banii europeni sunt cei care „mențin Ucraina pe linia de plutire după încetarea asistenței financiare din partea Statelor Unite”.

În rândul statelor europene „se conturează un consens tot mai extins” că liderii Europei nu se mai pot mulțumi cu o situație în care doar reprezentanții lui Trump discută cu Putin, mai susține Rachman. El a mai declarat că au fost „deja deschise” canale de comunicare cu partea rusă.