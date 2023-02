Serghei Lavrov arată spre Republica Moldova și spune că ar putea avea soarta Ucrainei: "Nerăbdătoare să intre în NATO, Maia Sandu e gata de orice"

Este un pretext similar cu narațiunea repetată insistent de Moscova la adresa Kievului înainte de invazia în Ucraina, din 24 februarie anul trecut.

În cadrul unui interviu la postul Rusia 24, Lavrov a fost întrebat ce țară "din apropierea Rusiei" ar putea urma calea care a dus la invadarea ei de către trupele Moscovei.

"Este avută acum în vedere Republica Moldova pentru acest rol.

În primul rând, pentru că (occidentalii) au putut să impună un șef de stat folosind metode nedemocratice. Un președinte care este, pur și simplu, nerăbdător să intre în NATO, care are cetățenie română și este pregătit de unirea cu România și care, în general, este gata de orice", a susținut Lavrov.

