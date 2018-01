Social-democrații germani se prăbușesc în sondaje. Formarea unui nou guvern, în pericol

Susţinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formaţiunii, Martin Schulz, care încearcă să-i convingă pe social-democraţi să renunţe la ezitări şi să se alăture cancelarului conservator Angela Merkel într-un nou guvern de coaliţie, relatează marţi dpa.



Un sondaj Insa difuzat marţi de cotidianul Bild arată că sprijinul pentru SPD (centru-stânga) a scăzut la doar 18.5%, de la rezultatul de 20.5% înregistrat la alegerile legislative din septembrie anul trecut şi care a fost cel mai slab din 1949.



Publicarea rezultatelor acestui sondaj survine în contextul în care Schulz avea prevăzută pentru marţi o reuniune în Renania de Nord - Westfalia (vest) cu membri ai partidului în demersurile sale de a obţine un vot favorabil lansării de negocieri pentru formarea unei noi coaliţii cu conservatorii la conferinţa specială a SPD prevăzută pentru duminică. "Merită", a asigurat Schulz marţi într-un apel live către membrii SPD via Facebook, înainte de întâlnirea din Dusseldorf, capitala landului.



Cei 144 de delegaţi social-democraţi din Renania de Nord Westfalia, fief tradiţional al SPD şi cel mai populist land german, reprezintă aproape un sfert din cei circa 600 de delegaţi aşteptaţi la conferinţa de duminică de la Bonn.



SPD a mai fost partener de coaliţie al conservatorilor timp de opt ani din cei peste 12 ani de când în fruntea executivului de la Berlin se află Angela Merkel, inclusiv în ultimii patru ani. Două filiale mai mici ale SPD - din Berlin şi din Saxonia Anhalt, est - au respins zilele trecute coalizarea cu Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a lui Merkel şi aripa sa bavareză, Uniunea Creştin Socială, după dezastrul înregistrat de social-democraţi la legislativele din septembrie. În schimb, grupările SPD din Bavaria şi Brandenburg s-au pronunţat în favoarea negocierilor cu conservatorii. Votul din filialele locale nu-l influenţează pe cel al delegaţilor de la conferinţa de duminică, notează dpa.



Totuşi, perspectiva a încă patru ani alături de blocul lui Merkel este profund nepopulară în mare parte din SPD, oponenţii argumentând că formaţiunea are nevoie de o perioadă de refacere în opoziţie pentru a-şi putea revigora susţinerea electorală. Astfel, în loc de o nouă coaliţie cu conservatorii, mulţi dintre social-democraţi consideră că CDU/CSU ar trebui să formeze un guvern minoritar sau ar trebui organizate noi alegeri.



În discuţia sa live pe Facebook, Martin Schulz le-a replicat şi membrilor SPD care reproşau că acordul anunţat săptămâna trecută cu conservatorii, în urma discuţiilor "exploratorii", nu a cuprins o serie de aspecte de importanţă majoră pentru social-democraţi, între care restructurarea sistemului de sănătate şi creşterea impozitului pentru cei bogaţi.



"Am realizat multe", a declarat Schulz, referindu-se la concesiile obţinute de partidul său în cadrul discuţiilor exploratorii în ce priveşte creşterea investiţiilor în educaţie şi a indemnizaţiilor pentru copii şi pensii.



Dacă delegaţii la conferinţa de duminică acceptă lansarea tratativelor pentru o nouă coaliţie cu Angela Merkel, cei circa 450.000 de membri ordinari ai SPD vor fi chemaţi la un referendum, care ar putea avea loc la mijlocul lui februarie, pentru a accepta - sau respinge - un angajament privind constituirea unui nou guvern.A