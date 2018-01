Solista trupei The Cranberries, condusă pe ultimul drum de sute de oameni

Sute de persoane, printre care s-au numărat și colegii de trupă, prietenii aproapiați, rudele, dar și fanii, au condus-o pe ultimul drum pe regretata solistă a trupei The Cranberries, Dolores O Riordan.

Înmormântarea s-a desfășurat în orașul natal al artistei, Ballybricken, din Irlanda. Ceremonia religioasă a început cu piesa Ave Maria, în varianta cântată de Dolores și Luciano Pavarotti.

La ieșirea din biserică a sicriului cu trupul neînsuflețit al artistei a fost pusă tot o piesă cântată de artistă, When You are Gone.

"Talentele ei au fost folosite în mod generos pentru beneficiul celorlalți", a spus preotul care a oficiat slujba, potrivit TheGuardian.