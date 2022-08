Stare de asediu în Irak. Mai mulți oameni au fost uciși, după ce adepții clericului șiit Muqtada al-Sadr ar fi luat cu asalt palatul prezidențial | Violențele continuă după căderea nopții

Numărul preliminar al victimelor provine din surse medicale.

Ultimele ciocniri s-au produs înaintea intrării în vigoare a restricțiilor de circulație asociate stării de asediu, decretate începând de luni, de la ora 19, în toate guvernoratele din țară.

Revoltele au izbucnit după ce clericul șiit Muqtada al-Sadr a anunțat că se retrage din politică din cauza blocajului în ceea ce privește formarea unui nou guvern.

Anunțul lui al-Sadr a declanșat ciocniri între adepții săi și cei ai milițiilor susținute de Iran, care s-au înfruntat cu pietre.

The Jerusalem Post a relatat că mai mulți protestatari au luat cu asalt palatul prezidențial din Bagdad mai devreme în cursul zilei.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu oamenii care forțează intrarea în clădire iar unii înoată în piscina palatului.

Alte imagini, surprinse după căderea nopții, indică faptul că violențele continuă.

The Pro Sadrist tents are on fire which is near Iraqi Parliament and inside the Baghdad Green Zone. pic.twitter.com/nMyB1BuUN8