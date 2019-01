Stare de alertă la Paris. Mai multe clădiri au fost distruse. Primele imagini de la fața locului

O puternică explozie s-a produs în Paris sâmbătă dimineață.

Deflagrația a avut loc în centrul capitalei Franței. Mai multe clădiri au fost distruse sau avariate, spun martorii.

Agențiile internaționale de presă transmit că un cartier întreg a fost distrus.

Nu se știe câți oameni au murit.

Photos from the scene of an explosion in Paris minutes ago. pic.twitter.com/pErrO7uhvj