Starship, cea mai mare rachetă din istorie, a explodat la scurt timp după lansare | Elon Musk anunță o nouă lansare în câteva luni

Lansarea a avut loc joi, în jurul orei 15:32, ora României, din locația Starbase situată în Texas.

Presa internațională relatează că treptele rachetei nu s-au separat la momentul stabilit.

Aceste segmente - propulsorul Super Heavy și modulul Starship - au explodat la mare distanță de sol iar resturile au căzut pe pământ.

Testul de zbor de joi a avut loc fără echipaj uman.

"Starship tocmai a experimentat ceea ce noi numim o dezmembrare rapidă, neplanificată", a comunicat compania SpaceX - care a construit racheta - într-un mesaj pe Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation