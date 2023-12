Stefano și Antonietta, doi îndrăgostiți, s-au îmbarcat în avioane diferite și s-au prăbușit în același timp, în Italia | Mai multe coincidențe stranii au prefațat deznodământul incredibil

O poveste aparent incredibilă, avându-i drept protagoniști pe doi logodnici pasionați de zbor, este relatată de presa din Italia.

Cei doi, Antonietta Demasi, o studentă de 22 de ani, și Stefano Pirilli, un consultant în energie în vârstă de 30 de ani, s-au îmbarcat, duminică, în două avioane ușoare, care s-au prăbușit ulterior.

"Am decis să decolăm de pe aerodromul din Pianezza pentru a ajunge în zona Asti, unde am luat prânzul la o fermă. Apoi, pentru că era încă devreme, am decolat din nou în direcția Savona pentru a vedea marea. Factorul care a complicat situația a fost ceața, aburul care se ridica din pământul încălzit în timpul zilei", a povestit Stefano Pirilli pentru presa din peninsulă.

"Nu mai vedeam nimic și am ajuns în zona cablurilor de înaltă tensiune", continuă povestea sa.

La aproximativ treizeci de metri deasupra pământului, pilotul Nicola Fiscarelli, în vârstă de 42 de ani, a pierdut controlul aparatului, care a ajuns pe o pajiște.

"M-am târât afară, în timp ce prietenul meu striga (...) Apoi, din fericire, a reușit să iasă din cabină și am chemat ajutoare", rememorează Stefano.

Pilotul Fiscarelli s-a ales cu răni ușoare.

Stefano și-a sunat iubita, însă a aflat de la pompieri că Antonietta s-a prăbușit odată cu el, într-o zonă apropiată

Încă sub șocul prăbușirii, Stefano și-a sunat logodnica, însă Antonietta avea un motiv serios pentru a nu răspunde: avionul acesteia, avându-l la manșă pe pilotul Paolo Rotondo, de 38 de ani, se prăbușise în același timp cu al său.

Tânărul a aflat de incident de la un pompier venit în ajutor la locul primei prăbușiri: aeronava Tecnam P92 Echo Super a încercat o aterizare de urgență, dar s-a izbit de un stâlp de pe marginea drumului.

Pilotul Rotondo a ajuns la spital cu un traumatism cranian grav. Prietena lui Stefano a internată la Torino, fiind operată pentru fractură de bazin.

Aici a venit să o viziteze iubitul ei.

Celor doi încă nu le vine să creadă strania înșiruire de coincidențe în urma cărora s-au prăbușit amândoi, în același timp, la o distanță de circa 40 de kilometri, și au supraviețuit.

"Ca să fiu sinceră, m-am temut de ce e mai rău. Este un adevărat miracol că suntem în viață", a declarat tânăra.