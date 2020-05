Studenții din 121 de instituții de învățământ din provincia Hubei au voie să se înoarcă în bănci, după ce în ianuarie acestea și-au închis porțile din cauza pandemiei de coronavirus, informează NY Post.

Peste 57,000 de studenți și-au reluat cursurile miercuri. Acestora li s-a luat temperatura și au purtat măști. „Școlile se redechid în sfârșit. Este pentru prima oară când sunt fericit să merg la școală, chiar dacă am un test pe data de 8”; a postat un student pe o rețea de socializare similară cu Twitter.

