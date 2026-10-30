SUA aprobă vânzarea de rachete Patriot de 2,1 miliarde de dolari către Ucraina. Cine finanţează achiziţia

1 minut de citit Publicat la 22:29 30 Oct 2026 Modificat la 22:29 30 Oct 2026

Sistem antirachetă Patriot. Foto: Getty Images

Departamentul de Stat al SUA a anunţat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, a consemnat Reuters, preşuat de Agerpres.

Ucraina va plăti pentru aceste rachete interceptoare defensive folosind contribuţii din partea Canadei, Germaniei şi Norvegiei, direcţionate prin intermediul programului american JUMPSTART, precum şi fonduri naţionale finanţate prin împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Lockheed Martin este contractorul principal pentru această vânzare.

Ucraina cere țărilor europene 10% din stocurile de Patriot

Ucraina a cerut partenerilor europeni să transfere 10% din stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și IRIS-T, pentru a se apăra împotriva bombardamentelor rusești, a declarat ucrainean al Apărării, Ievhen Hmara.

Apelul Kievului a fost trimis către Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Polonia.

„Ucraina are deja contracte pentru livrări viitoare de rachete interceptoare, așa că oferă partenerilor un schimb: transferul unei părți din rachetele existente, în schimbul celor care ar trebui să ajungă ulterior în Ucraina”, a spus Hmara.

„Ucraina are deja contracte pentru livrări viitoare de rachete interceptoare, așa că oferă partenerilor un schimb: transferul unei părți din rachetele existente, în schimbul celor care ar trebui să ajungă ulterior în Ucraina”, a spus Hmara.

Forțele armate ale Ucrainei sunt, de asemenea, în criză de sisteme antiaeriene portabile (MANPADS).