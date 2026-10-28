SUA au convins şi mai multe ţări să susțină embargoul împotriva Cubei. Ce arată votul de miercuri de la ONU

ONU se opune embargoului american împotriva Cubei. Foto: Getty Images

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri cu 130 de voturi pentru, 17 împotrivă şi 25 de abţineri o nouă rezoluţie prin care cere încetarea embargoului american împotriva Cubei, transmite AFP, preluat de Agerpres. Majoritatea, deşi covârşitoare, a fost cea mai mică de după 1995.

Cuba a acuzat în ultimele săptămâni Statele Unite că desfăşoară o ofensivă diplomatică pentru a convinge cât mai multe ţări să îşi retragă sprijinul pentru rezoluţie, care oricum nu are caracter obligatoriu.

Havana propune la ONU rezoluţia respectivă din 1992. Multă vreme, textul a beneficiat de o aprobare aproape unanimă; din 2005 până în 2024 au fost de fiecare dată cel puţin 182 de voturi pentru, iar SUA şi Israelul au fost principalii contestatari.

Embargoul american este în vigoare din 1962. Din martie anul trecut până în februarie anul acesta, blocada economică, financiară şi comercială a produs Cubei pierderi record de opt miliarde de dolari, chiar înainte ca SUA să interzică livrările de petrol către insulă şi să adopte alte noi sancţiuni, susţine guvernul de la Havana.