SUA au lăsat în urmă nu doar echipamente și vehicule, ci și 200 de câini utilitari: ”Le-au semnat sentința la moarte”

Americane Humane, un ong cu sediul la Washington a spus că aceste animale au fost lăsate în urmă să fie ”torturate și omorâte de dușmanii noștri”.

”Acești câini curajoși au servit țara, la fel ca și militarii noștri, și merită o soartă mai bună decât cea la care au fost condamnați. Ne scârbește să privim imaginile cu aceste creaturi nobile care ne-au ajutat țara și care acum or să fie ucise, sau mai rău”, a spus Robin R. Ganzert, președintele organizației, într-un comunicat.

ONG-ul a cerut Congresului ca animalele să fie aibă aceleași drepturi ca și câinii militari.

”Eșecul de a-i salva este eșecul umanității și o condamnare pentru noi toți”

Când ultimul soldat a urcat la bordul avionului Boeing C-17 Globemaster luni seara, SUA au închis un capitol dureros din istoria sa: războiul de 20 de ani cu talibanii.

Președintele Joe Biden a declarat că 120.000 de oameni au fost evacuați din Afganistan.

Cu toate acestea, ultimele aeronave militare au lăsat în urmă cel puțin 100 de americani și mii de cetățeni afgani.

”Din păcate nu am avut ce face. Nu i-am putut scoate de acolo pe toți. Dar dacă am mai fi rămas alte 10 zile, tot nu am fi putut să-i evacuăm pe toți”, a spus Frank McKenzie, șeful US Central Command, potrivit The Independent.

Între timp, un fost soldat britanic a reușit să părăsească Afganistanul cu aproape 200 de câini și pisici. El a aterizat duminică în Londra.

