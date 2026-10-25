SUA introduc o nouă obligație pentru pasageri, inclusiv pentru cei care pleacă din România, după epidemia de Ebola din Africa

1 minut de citit Publicat la 15:12 25 Oct 2026 Modificat la 15:12 25 Oct 2026

Obligaţia se aplică indiferent de ţara de plecare, inclusiv persoanelor care călătoresc din România. Foto: Getty Images

SUA va intensifica măsurile menite să împiedice intrarea în țară a persoanelor expuse la virusul Ebola, introducând o nouă cerință prin care pasagerii tuturor curselor aeriene cu destinația Statele Unite trebuie să declare că nu s-au aflat în Republica Democrată Congo în ultimele 21 de zile, potrivit Reuters.

Obligaţia se aplică indiferent de ţara de plecare, inclusiv persoanelor care călătoresc din România.

În luna mai, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au adoptat reguli care interziceau călătoria cu avionul persoanelor care s-au aflat în ultimele trei săptămâni în Republica Democrată Congo, epicentrul epidemiei din 2026. Restricțiile au fost extinse în iulie și asupra cetățenilor americani.

Noile măsuri ale CDC vor intra în vigoare pe 3 noiembrie și îi obligă pe toți pasagerii curselor aeriene cu destinația SUA să depună declarații pe suport digital sau pe hârtie.

Airlines for America, organizația care reprezintă United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines și Delta Air Lines, nu a comentat imediat.

Vineri, CDC organizează teleconferințe de informare cu principalele companii aeriene americane și străine pentru a detalia modul în care transportatorii trebuie să respecte noile cerințe.

Ca parte a măsurilor împotriva Ebola, CDC a interzis, de la începutul acestui an, și intrarea în SUA a cetățenilor străini care s-au aflat în Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele trei săptămâni.

Tulpina Bundibugyo a virusului s-a răspândit nedetectată timp de mai multe luni, înainte ca epidemia să fie declarată în luna mai. Aceasta provoacă moartea a aproximativ jumătate dintre persoanele infectate și nu există niciun tratament sau vaccin aprobat împotriva ei.

Până în prezent, epidemia a provocat moartea a aproximativ 4.700 de persoane în Africa, potrivit Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC).

Până în prezent, în Statele Unite nu au fost raportate cazuri de Ebola asociate acestei epidemii, a precizat CDC.