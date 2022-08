Replica SUA, după ce Rusia s-a lăudat că a distrus sisteme HIMARS | Moscova, victorie devastatoare împotriva unui supermarket din Nikolaev

Replica a venit de la Pentagon.

"Ucrainenii folosesc cu o acuratețe și eficacitate devastatoare fiecare dintre sistemele de proiectile de precizie, contabilizate, pe care SUA, aliații noștri și partenerii le-au asigurat pentru a se apăra împotriva invaziei ruse, brutale și criminale" a transmis Departamentul american al Apărării.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că "HIMARS" (acronim englez de la "sistem de artilerie cu rachete, de înaltă mobilitate", n.r.) a devenit aproape sinonim cu "dreptate" în Ucraina.

Indiferent dacă sistemele HIMARS au fost distruse de ruși în pe câmpul de luptă sau doar în mintea lor, Moscova continuă bombardamentele în estul Ucrainei.

Consequences of another #Russian shelling in #Mykolaiv



A supermarket, a pharmacy and residential buildings have been hit. pic.twitter.com/WxbcMzEz5j