SUA, în stare de alertă. Un virus plasat de China ameninţă să paralizeze ţara

Statele Unite încearcă să depisteze un cod informatic maliţios pe care Washingtonul crede că China l-a plasat în reţelele ce controlează infrastructura critică pentru armata americană, inclusiv cea de apă.

Statele Unite se tem că hackeri care au legătură cu Beijingul au instalat un program informatic conceput pentru a fi activat în cazul unui conflict armat, de exemplu în jurul Taiwanului, potrivit The New York Times (NYT).

Administraţia Biden caută să depisteze un presupus malware chinezesc despre care crede că este ascuns în diverse instalaţii americane. Acest malware este o "bombă cu ceas" care ar putea permite Chinei să întrerupă sau să împiedice desfăşurările militare americane prin întreruperea energiei electrice, a apei şi a diferitelor canale de comunicare către bazele militare americane, potrivit unui oficial din Congres care a vorbit cu New York Times.

Mai mult de zece oficiali guvernamentali şi experţi au declarat că efortul guvernului de a depista şi a elimina malware-ul este "în curs de desfăşurare de ceva timp", dar amploarea totală a prezenţei codului în diverse reţele rămâne necunoscută.

Breşa informatică, cunoscută încă din luna mai, este mai profundă şi mai îngrijorătoare decât se estimase iniţial, potrivit unor oficiali din armata şi serviciile de informaţii americane intervievaţi de cotidianul american.

Virusul ar putea perturba reţelele de electricitate, apă potabilă şi comunicaţii

Deşi codul maliţios nu a fost detectat în sistemele informatice clasificate, potrivit aceleiaşi surse, Washingtonul este îngrijorat că, odată activat, ar putea perturba reţelele de electricitate, apă potabilă şi comunicaţii care alimentează bazele militare americane, ceea ce ar putea împiedica deplasarea trupelor.

Sursele citate de New York Times au în vedere şi o altă teorie, potrivit căreia chinezii speră ca, prin perturbarea infrastructurilor americane, americanii să fie prea concentraţi pe această problemă internă pentru a mai acorda atenţie unui conflict în afara graniţelor lor.



La sfârşitul lunii mai, agenţiile de securitate cibernetică ale Statelor Unite şi ale aliaţilor săi au acuzat un "actor cibernetic" sponsorizat de China că s-ar fi infiltrat în "infrastructurile critice" americane, acuzaţii negate ferm de Beijing. La rândul său, Microsoft a indicat că grupul aflat în spatele atacului, Volt Typhoon, era activ de la jumătatea anului 2021 şi a vizat, printre altele, infrastructuri critice de pe insula Guam, care găzduieşte o importantă bază militară americană în Oceanul Pacific. După mai mult de un an de muncă, oficialii americani încă nu cunosc amploarea totală a breşei, potrivit New York Times.

Într-o declaraţie pentru The New York Times, un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate a declarat că administraţia Biden "lucrează fără încetare pentru a apăra Statele Unite de orice perturbare a infrastructurii critice, inclusiv prin coordonarea eforturilor inter-agenţii pentru a proteja sistemele de apă, conductele, sistemele feroviare şi de aviaţie, printre altele".