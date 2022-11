SUA au trimis în Ucraina sistemul antiaerian cu rachete care apără Wasington, DC

Informația este confirmată de ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, citat de CNN.

"Aceste arme vor întări semnificativ armata ucraineană și vor face mai sigur cerul deasupra Ucrainei. Vom continua să doborâm țintele inamice care ne atacă, mulțumită partenerilor noștri: Norvegia, Spania și Statele Unite", a scris Reznikov, luni, pe Twitter.

El a precizat este vorba despre sisteme NASAMS și Aspide.

SUA s-au angajat astă vară să trimită Ucrainei opt sisteme NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile Systems, sisteme avansate de rachete sol-aer, n.r.).

Casa Albă a anunțat în octombrie că va accelera expedierea în Ucraina a două astfel de sisteme.

Sistemele NASAMS sunt proiectate să utilizeze proiectile cu rază scurtă sau medie și sunt capabile să contracareze rachetele rusești.

Aceleași sisteme sunt utilizate pentru a apăra spațiul aerian al capitalei americane, Washington, DC, menționează CNN.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg