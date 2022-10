Sistemul care distruge rachetele și avioanele rușilor, dezvăluit de oamenii lui Zelenski | Cum funcționează NASAMS

NASAMS este un dispozitiv de apărare aeriană, dezvoltat și fabricat printr-un parteneriat între compania americană Raytheon și compania norvegiană Kongsberg Defence.

Sistemul NASAMS se bazează pe rachetele aer-aer care în mod normal sunt montate pe avioanele F-16 și Eurofighter.

Având o rază de acțiune de până la 40 de kilometri, NASAMS este eficace când vine vorba de a doborî avioane, fiind dotat cu un radar care poate detecta aeronavele la o distanță de 100 de kilometri.

Însă el poate fi folosit și împotriva rachetelor de croazieră și vehiculelor aeriene fără echipaj.

A new era of air defence has begun in ??. IRIS-Ts from ?? are already here. ?? NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over ?? in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8