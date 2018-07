Tensiune uriaşă la cel mai înalt nivel. Liderii lumii participă la unul dintre cele mai importante momente din istoria NATO, un summit cu o miză enormă

În urmă cu puţin timp, Donald Trump a vorbit, răspunzând la o întrebare pusă de trimisul special al Antenei 3 la Summitul NATO, Radu Tudor, despre concluziile pe care i le va prezenta lui Vladimir Putin după acest summit.

”Ce îi veți spune președintelui Putin despre rezultatele Summitului NATO”, a fost întrebarea pusă de Radu Tudor.

Întâlnire de urgență NATO în urma declarațiilor lui Trump

”Este un Summit de succes. Cred că NATO este mult mai unit acum, mai coordonat. Este un semn bun pentru NATO. Este mai bine decât a fost până acum. Angajamentele sunt la un nivel înalt. Acum există un angajament pentru procentul de 2%, despre care s-a discutat până acum. E un angajament clar. Aceste zile au fost fantastice. Totul va fi bine până la final”, a răspuns Donald Trump.

Radu Tudor a intervenit telefonic și a povestit tot momentul.

”Săptămâna viitoare va fi întâlnirea cu Putin. Joi, președintele Trump va pleca la Londra unde va avea parte de două zile spectaculoase. Vor fi discuții cu Theresa May, cu guvernul britanic. Astăzi a fost o conferință cu totul specială, în care peste 500 de jurnaliști s-au chinuit și s-au dat peste cap. Am avut noroc să pun această întrebare. E o conferință de presă atipică, pentru că Donald Trump alege care jurnalist îi va pune întrebări. Eram chiar în fața lui, iar a treia oară m-a nominalizat și am reușit să îi pun întrebarea”, a spus trimisul special al Antenei 3, la Summitul NATO, Radu Tudor.