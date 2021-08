Sute de manifestanți anti-restricții au fost reținuți la Berlin. Un protestatar a murit

Circa 5.000 de persoane au protestat, duminică după-amiază, în Berlin, denunţând măsurile de restricție impuse de Angela Merkel. Protestele au fost organizate de gruparea extremistă "Gândirea laterală".

Unii protestatari s-au ciocnit cu forţele de ordine, care au intervenit pentru dispersarea demonstranților.

Un protestatar, în vârstă de 49 de ani, care era spitalizat după confruntările cu forţele de ordine, a murit ăn cursul zilei de luni. Cazul este investigat de Parchetul din Berlin.

Forțele de ordine prezente la manifestație au fost acuzate și de violențe nejustificate, mai ales după ce niște jandarmi au fost filmați în timp ce loveau un copil de 14 ani care încerca să își protejeze mama.

A cop assaults a 14-year-old boy, knocking him to the ground as he tries to protect his mom at an anti-lockdown protest in Berlin.pic.twitter.com/ajafo2NSO8